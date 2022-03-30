沒人肯賣「功夫皇后」楊紫瓊保單 她靠6字大明咒求平安
楊紫瓊在新片《媽的多重宇宙》穿梭各個宇宙，索取對抗大魔王的技能時，其中一個角色正是扮演《臥虎藏龍》的俠女「俞秀蓮」，服裝組還特別找來相似的戲服；楊紫瓊當年拍攝《臥虎藏龍》弄傷韌帶，手術後繼續帶支架上陣相當敬業，在與李慕白（周潤發飾演）最後的告別，她的真誠流露讓李安不得不先暫停，哭了15分鐘，「我知道那是真的眼淚。」
楊紫瓊一路從選美冠軍到世界第一的功夫女星，年輕時，也曾因踏入婚姻而息影，最終選擇不當豪門太太復出拍戲，並且告別過幾段不適合的戀情，現在與支持她事業的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）愛情長跑18年，事業心重的她，也因為人生的決定，突破武術這個男人的天下，「打」響國際。
但這一切得來不易，她放下千金小姐的身分加入洪家班接受刻苦的訓練，拍戲拍到好幾次差點送命，連香港保險都不願意賣保單給她，由於常因工作受傷，楊紫瓊近日接受外媒採訪時，分享自己會念6字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」祈求保佑平安，並在做任何事之前跟自己對話，「請原諒我，對不起，謝謝，我愛妳。」
但從完美又優雅的武打巨星變身成普通的「歐巴桑」對楊紫瓊也是不小的考驗，扮醜是其次，如何隱藏女王氣場丟掉功夫底子才是多年來累積的豐富經驗，「丹丹導演」丹尼爾關（Dan Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）一直不斷提醒她：「不要打得太好。」一下子要變成功夫女巨星，一下子要變成市井小民，隨後還要帶著迷茫眼神展露專業的身手，楊紫瓊從眼神、表情、肢體等成功塑造出戲中的「小蓮」，《媽的多重宇宙》4月22日將與全台觀眾見面。