獵巫？中央公布中和群聚地址　侯友宜盼多給確診者空間

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侯友宜回應，其實沒有一個人願意確診，確診者聽到這個消息的時候都是蠻難過，「我們都要給確診者多一點包容、體諒即空間」，大家一起努力把防疫做好；此外，每個確診者都不想被人家知道，「我們也完全可以理解，所以希望給確診者一點空間，還有給他們多一點體諒跟支持，讓他們趕快早日康復」。
侯友宜指出，其實這一棟公寓裡面，到底它的感染從何而來，是不是環境或人的因素，都必須要到現場釐清，到底是通風的問題？還有排水的問題？或環境接觸的相關問題？這些都是要再做進一步釐清，所以目前到底是什麼原因的感染，都還在調查當中。
侯友宜補充，該公寓昨日清查、篩檢後，除原有的確診6個陽外，也設一個景福前進機動篩檢站，再加上雙和篩檢站也在隔壁，這2個篩檢站昨日篩了377人，找到2個陽性確診個案，且經疫調後發現跟同棟公寓的人有所關聯、接觸；因此，也鼓勵市民朋友來篩檢，希望盡早把隱形的傳播鍊再找出來。
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