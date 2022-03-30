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獵巫？中央公布中和群聚地址　侯友宜盼多給確診者空間

▲新北市長侯友宜今（30）日表示，盼多給確診者多一點包容、體諒還有空間，大家一起努力把防疫做好。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.30）
▲新北市長侯友宜今（30）日表示，盼多給確診者多一點包容、體諒還有空間，大家一起努力把防疫做好。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.30）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-30 12:35:09

新北市中和區的某公寓大廈爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心卻罕見公布詳細的地址，引發各界的不同看法；對此，新北市長侯友宜今（30）日表示，盼多給確診者多一點包容、體諒還有空間，大家一起努力把防疫做好。

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指揮官陳時中昨日點名中和公寓群聚案集中在76巷的9弄與11弄、很密集，目前已先清空公寓，並請環境專家進一步檢視排水、浴廁、通風等處；陳時中強調公布地址讓大家比較容易知道關係，而外界關切新北市政府事先有接到這個通知？是否有「獵巫」的可能？

侯友宜回應，其實沒有一個人願意確診，確診者聽到這個消息的時候都是蠻難過，「我們都要給確診者多一點包容、體諒即空間」，大家一起努力把防疫做好；此外，每個確診者都不想被人家知道，「我們也完全可以理解，所以希望給確診者一點空間，還有給他們多一點體諒跟支持，讓他們趕快早日康復」。

侯友宜指出，其實這一棟公寓裡面，到底它的感染從何而來，是不是環境或人的因素，都必須要到現場釐清，到底是通風的問題？還有排水的問題？或環境接觸的相關問題？這些都是要再做進一步釐清，所以目前到底是什麼原因的感染，都還在調查當中。

侯友宜補充，該公寓昨日清查、篩檢後，除原有的確診6個陽外，也設一個景福前進機動篩檢站，再加上雙和篩檢站也在隔壁，這2個篩檢站昨日篩了377人，找到2個陽性確診個案，且經疫調後發現跟同棟公寓的人有所關聯、接觸；因此，也鼓勵市民朋友來篩檢，希望盡早把隱形的傳播鍊再找出來。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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