真有錢！北市「億級豪宅」12筆交易　6成砸現金買不貸款

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今年交易12筆中，「潤泰敦品」、「維也納藝術廣場」、「信義謙華」的3筆交易，都是由同社區住戶加碼買進，顯示這些住戶對社區情有獨鍾，遇到鄰居有意出售，不惜砸重金再度進場。張旭嵐表示，「潤泰敦品」雖然屋齡已有22年，因位於敦化北路155巷弄內，屬於敦化民生一帶的精華地段，且基地面積達1461坪，是純住宅，環境清幽，因此社區住戶大多惜售，總戶數71戶，從實價揭露以來，至今僅9筆交易，平均成交單價約130萬元，當初規劃大樓與別墅兩種產品類型，許多政商名流都是住戶，鄰近民生國小、介壽國中、小巨蛋、民生公園等，機能條件有相當水準。
在信義區的中古豪宅「維也納藝術廣場」、「信義謙華」，屋齡都10年以上，紛紛都出現同社區住戶加碼買進的案例，這兩個社區都有基地街廓方正、棟距寬闊、位居角地等的優勢，住宅採光、通風條件佳，其中「維也納藝術廣場」基地面積高達4143坪，是信義計畫區內少有的大基地規模社區，具備景觀噴水池與大型綠地；而「信義謙華」則位在正信義路四段上，近信義安和站及101/世貿站，商業機能活絡。
第一建經研究中心副理張菱育表示，市場上屢屢出現高總價豪宅不貸款的案例，主要是央行近年頻頻釋出選擇性信用管制措施，限制法人及高價住宅的貸款成數。在2020年底時，央行針對法人購屋貸款設限，最高成數6成、自然人購置高價住宅最高6成，且無寬限期，如今幾經政策加碼，法人及自然人購置高價住宅貸款，已雙雙降至4成，也無寬限期，未來還會面對央行升息的不穩定變數，對於富豪來說，還不如不貸款置產，不僅可避免升息造成還款金額增加，還可減少貸款送件的行政流程，省時又省事，未來若要企業融資，也還保有靈活運用的彈性。