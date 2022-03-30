台灣疫情再起！新加坡「病毒共存」政策受專家推崇

《四方報》報導，近期台灣疫情再度升溫，指揮中心27日公布單日新增83例本土個案，自此讓大眾關切疫情走向。有專家認為，要完全「清零」有難度，目前社會仍著重關心案例數，應該試著學習新加坡，先提高年長者的疫苗接種率，同時廣泛實施居家檢測與居家隔離，只有想辦法「與病毒共存」，才可能恢復正常生活。
根據新加坡政府官方新聞稿，從4月1日開始，只要完整接種2劑新冠疫苗的旅客，入境時就不必再隔離和病毒檢驗，等同全面開放境外旅客。不只國門大開迎接海外遊客，新加坡將一併取消室內口罩令，並放寬室內達5人聚會；戶外則不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人。
但新加坡近期單日新增確診仍在5000人上下，政府卻有把握全面開放，是因為過去28天以來，確診病例中高達99.7%都是輕症或無症狀患者，可以把醫療量能統統留給重症或是高風險族群。 新加坡政府大力推行「病毒共存」政策，是站在經濟考量立場，且大眾期盼能恢復正常生活。雖然有部份反對者認為，從去年起大多數時間，新加坡都成功落實清零政策，「對多數人而言，就這樣捨棄成功模式，轉往「與病毒共存」模式，完全悖於常理。」
目前新加坡國內完整疫苗接種率已高達92%，且71%的民眾已施打追加劑。由於疫苗施打率極高，並廣泛進行快篩，要求確診者在家休息隔離，新加坡政府已不再追蹤確診者的足跡，正逐漸往正常生活邁進。