名家論壇》吳崑玉／不因柯P亂忠奸　且為劉邦洗個地

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史記高祖本紀記載：高祖擊布時，為流矢所中，行道病。病甚，呂後迎良醫，醫入見，高祖問醫，醫曰：“病可治。”於是高祖謾罵之曰：“吾以布衣提三尺劍取天下，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益！”遂不使治病，賜金五十斤罷之。已而呂後問：“陛下百歲後，蕭相國即死，令誰代之？”上曰：“曹參可。”問其次，上曰：“王陵可。然陵少憨，陳平可以助之。陳平智有餘，然難以獨任。周勃重厚少文，然安劉氏者必勃也，可令為太尉。”呂後複問其次，上曰：“此後亦非而所知也。”
這段話把劉邦的人生觀與性格描述得淋漓盡致。首先，他很知道分寸。覺得自己爛命一條，能得天下是天命所賜，老天要取走，豈是神醫所能挽回?他的人生觀是很通透的，沒有達官顯要那種扭捏不捨。這讓他心如明鏡，看人透徹。其次，呂后問他後事那段，他把每個屬下的性格和優缺點摸得一清二楚，他就是知道蕭規會曹隨，王陵老實卻會被人欺負，得要陳平這個賊餿主意特多的傢伙來幫他。但也不能讓陳平這個搶嫂子、會貪污、心眼小的禍害當宰相，否則鐵定出事。為防萬一，更得加派周勃這位「厚重少文」，吹喪樂嗩吶出身，卻對劉家忠心不二的殺豬屠狗輩，率兵二十萬駐霸上。既擋匈奴，亦保皇城，抓緊了槍桿子，任誰也不敢亂起妄念。
高祖本紀裡另段記載也可稱為管理經典：高祖置酒雒陽南宮。高祖曰：“列侯諸將無敢隱朕，皆言其情。吾所以有天下者何？項氏之所以失天下者何？”高起、王陵對曰：“陛下慢而侮人，項羽仁而愛人。然陛下使人攻城掠地，所降下者因以予之，與天下同利也。項羽妒賢嫉能，有功者害之，賢者疑之，戰勝而不予人功，得地而不予人利，此所以失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫運籌策帷帳之中，決勝於千里之外，吾不如子房。鎮國家，撫百姓，給餽饢，不絕糧道，吾不如蕭何。連百萬之軍，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。此三者，皆人傑也，吾能用之，此吾所以取天下也。項羽有一範增而不能用，此其所以為我擒也。”
劉邦當皇上後，在宮裡請群臣喝酒，要大家坦白講講力能扛鼎，能文能武的項羽為何會敗在自己這個小流氓手下?群臣自然一陣狗腿，那個老實人王陵馬屁也拍在腿上。劉邦自己卻能把打天下的主要功勞全歸給張良、蕭何、韓信，且尊稱他們為「人傑」，自己只是善用了他們。項羽有一范增老臣而不能用，自是他敗我勝。
要知道，此時劉邦已經當了皇上，還能如此謙虛，如此不居功、不自大，實屬難得，這也是他能「帶人帶心」的主要原因。他不是認為自己很優秀，而是知道自己沒啥專長，反而努力讓所有優秀的人都能發揮，而且放在對的地方。張良也曾帶過幾天兵，卻馬上發現他不是搞行軍打仗這些野蠻活兒的料，還是乖乖當幕僚就好。蕭何在大軍進咸陽後，既不如劉邦成天宴飲狂歡，也不像項羽那樣燒殺擄掠，而是帶人進秦國相府與檔案庫，把天下人口、土地、錢糧、稅收的資料全撈了出來，那就是兩千年前政府運作所必需的大數據。這些事不起眼，也不討好，但劉邦全看在眼裡，知道屬下的用心與他們的本事。劉邦之所以能善用人才成就帝業，不是找到道德、品格、才智通通完美的人，而是善用其優點，補強其弱點，壓制其缺點，組起一個臭皮匠的團隊。
台灣多少政治人物，才不過當個地方首長，或當了幾天長官，那根大姆指便不時的翹向自己:「(會有這些成就)，就是因為這個人!這個人!」一點小小成功，就讓自己覺得自己智謀無雙，英明神武，文能安邦，武可定國，天下無敵，無可取代。如此優秀，你們不跟我不選我，還要選誰?!要不是才情不足，巴不得學毛澤東再寫一首《沁園春 雪》，把秦皇漢武、唐宗宋祖、成吉思汗，都給損一頓。那位市長現在還沒得天下，才會自比漢高祖；要得了天下，豈不要得意吟唱:「俱往矣，數風流人物，還看今朝。」
柯P自比漢高祖，雖是一種內在帝王思想的延伸，但也無可厚非。六十歲以上，中國文化薰陶出來的社會菁英、政治領袖、甚至當年好學生，那個沒有點帝王思想?!因為學校就是這麼教的，「大丈夫當如是也」的殘念很難根除。問題是，要比要學，那就學得像一點。最起碼也該先搞清楚自身的優缺點，再去尋找學習的典範。柯P自比雍正酷吏，的確有點像，我也懷疑雍正有點亞斯伯格症，要不然怎能一天坐在那不動，批文批個一萬多字?
但柯P自比劉邦就實在有點離譜。劉邦的專長就是識人帶人，而柯P最不會處理的就是「人」。2014年幫他打天下的人全跑光了，2018幫他連任的偏綠幹部也被清零。用了一堆深藍底的人來搞黨務，卻還想拿綠營的票?他那位老師防疫作戰打得七零八落，到現在還是只敢架空卻不敢換掉衛生局長。他把好同學弄去當捷運公司董事長，台北捷運連續出大包，又是電梯滑落又是軌道失火，這位童鞋卻仍戴著鋼盔躲好躲滿，至今不見他出來講個話或放個屁?殯葬處副處長貪污被逮，柯P宣示連坐三級，是想拔掉那個副市長你就直接說嘛?!
從台大到北市府，柯P所有執行工作幾乎都依賴蔡壁如搞定，但她權力大了，柯就覺得自己像「漢獻帝」，把她踢去立法院。黨務不行了，又把她找回來，卻又不讓她當秘書長?乖乖，這不正是「有一壁如而不能用」嗎?
但若說柯P像項羽，也太抬舉他了，終究項羽還是個能文能武的一方之霸。我倒覺得，若論領導風格，他最像的應是太平天國天王洪秀全。神道設教，妖言惑眾，搭上民怨，乘風而起，但一進了南京首府，奪了不到四分之一壁江山，屁股就翹起來了，覺得自己真是天選神助。他應該也曾覺得自己像漢獻帝被架空，所以聯合幾個魯肉腳幹掉了東王楊秀清。但國家實在受不了肉腳治國，於是找回能幹的翼王石達開。他卻太得民心，天王又暗中卡他，逼到他帶兵出走。後來只剩李秀成一人孤忠死守，卻已孤臣無力可回天，最後團滅。
其實，柯P需要的，不是自比那個偉大帝王，而是讀通史料，搞清楚自身的性格與優缺點，看清楚人性與社會的規律，再從過去明君賢將身上，學習他們的成敗之道。想學劉邦，就得學會他喝酒識人那套江湖路數，但這恐怕不是柯P這死個性學得來的，韓國瑜可比他厲害多了。而韓國瑜的賭徒性格，讓他守不了成，劉邦沒當成，變成李自成，進北京沒幾天就被趕出來了。柯P若能讀通這些成敗教訓，其政治生命也許還有延續可能。反之，若如現在，老愛將帝王名號貼在額頭沾點光，那只會讓自己變成一具貪心殭屍，左跳右跳，什麼都想要，卻什麼都得不到，還只能站著睡覺。
那什麼是人性規律呢?實在族繁不及備載。舉個例來說吧:「自大一點兒唸個『臭』字」，就是一種人性規律，相聲段子裡就有。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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