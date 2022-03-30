默默被統戰？盤點10大熱門「中國App」：打開手機中幾個

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《抖音》和《TikTok》是兩款不同的短影音App，都由中國大陸字節跳動公司創辦，不過《抖音》只在中國營運，《TikTok》只能在非中國地區下載，也就是俗稱的海外版。用戶透過APP錄製15秒至1分鐘、3分鐘甚至更長的影片上傳分享，由於《抖音》短影片一開始是以音樂為核心，因此有很多歌曲反而都是從《抖音》上開始走紅。
第二名、新浪微博
被稱為「中國版Twitter」，由新浪網推出「微部落格」的社群網站，用戶可以在網頁上發布動態、上傳照片、影片，由於幾乎每一個中國名人、藝人都有自己的官方微博，尤其「宏蕾之戰」更是讓許多台灣民眾學會到微博「吃瓜」（看戲）。
第三名、微信／WeChat
雖然台灣主流通訊軟體是LINE，不過微信是目前全世界會員數最多的通訊App，許多在工作上需要和中國客戶、朋友往來的民眾，也都會下載使用微信。
第四名、淘寶
淘寶由於什麼東西都有且價格相對便宜，深受台灣網購族喜愛，尤其雙11期間更是買到包裹成山。
第五名、騰訊
騰訊旗下有使用人數最多的社交軟體騰訊QQ和微信，還有網路遊戲「騰訊遊戲」。
第六名、bilibili（嗶哩嗶哩）／B站
全名是「嗶哩嗶哩彈幕網」的bilibili，簡稱B站，許多愛追劇的人為了尋找男神女神的幕後訊息、戲劇花絮，挖到最後總會找到bilibili來，bilibili性質類似YouTube、是一個影片分享網站，最大特色是「彈幕」功能，網友評論會像跑馬燈一樣在背景飄過去，有些人甚至覺得彈幕內容比影片本體還好看。
第七名、愛奇藝
許多人訂閱串流、付費追劇都是從《愛奇藝》踏出第一步，不過2020年經濟部禁止中國OTT服務在台營運，愛奇藝台灣站代理終止，目前只能使用全球版App《iQIYI》，但隨著Netflix、Disney+瓜分台灣市場，愛奇藝在台聲勢已不如往昔。。
第八名、小紅書
《小紅書》是中國知名的網路購物和社交App，還有許多以「教程」為主的影片內容，不少網友透過網紅或專家的影片，在短時間內學習到各種領域的小知識。
第九名、百度百科
百度百科是半開放式簡體中文網路百科全書，類似中國版的維基百科，計算到2021年7月時，百度百科上的詞條總量已超過2382萬，百度幾乎是許多中國媒體作為資料引述的根據，網站上許多詞條都獲得一定程度的認可。
第十名、知乎
知乎是一個問答網站，類似之前台灣的奇摩知識+，或是美國線上問答網站Quora，「知乎」在文言文的意思就是「知道嗎」，截至2016年5月，知乎累計1000萬個提問、3400萬個回答。