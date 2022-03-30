台鐵總體檢144項僅改善29項？鐵道局火線澄清：認知落差

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，第2類則是內部管理組織調整、安全改進相關計畫、建置安全系統等，同樣由台鐵局提出相關計畫，就會解除列管，但後續會在年度定期檢查作業中，持續追蹤及考核，若是有沒有達到標準或者落實的地方，就會另外提出改進事項。若台鐵無法完成改進，可以依《鐵路管理法》處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。
而第3類則是涉及到設備建置或工程改善的狀況，這部分解除列管的原則就是台鐵局提出系統建置計畫，有編列預算發包執行，就會解除列管，但後續也有檢查機制存在，會進一步查核台鐵實際辦理的情況。
而對於在去（2021）年12月發生鋼軌樁去年12月間，台鐵發生鋼軌樁砸到列車車頭意外，進一步檢視，發現施工單位未落實夜間施工要求，是否代表台鐵內控依然失靈？楊正君回應，太魯閣號事故後，台鐵對於發包施工合約都要求要有風險評估減輕對策擬訂，調查過程中，確實發現台鐵有提到高風險工程應該要夜間施工，但對於哪些項目屬於高風險工項台鐵與鐵道局也有認知差異，已要求台鐵未來要用最嚴格標準認定。
楊正君說明，針對台鐵提出的SOP，鐵道局都會做實地查核，目前營運監理組有超過40位正職同仁執行檢查，也會邀請土木、機電等專業組同仁共同參與檢查作業，今年度擴大招聘鐵道檢查員，預計招聘42人，首批檢查員正委由北科大訓練中，第二批檢查員正在進行招募作業，近期就會舉行相關筆試、面試，未來一年365天，天天都會做檢查。