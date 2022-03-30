阿妹提早開工「地獄式練團」 演唱會呼籲膝蓋以上用力扭
張惠妹（阿妹）的演唱會「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」進入最後倒數，將在4 月1日到16日在台北小巨蛋展開12場。「天后」阿妹連日在社群媒體上分享練團照片，已是神級天后的她，凡事求好心切，提早半個月開工，先是在練團室近10天的地獄式練團，接著進場小巨蛋。
霸氣又暖心的阿妹，除了先前宣布13萬件獨一無二的NFT只送不賣，每一場演唱會還有當晚專屬的「NO JUMPING」動物口罩，KUSO設計12種很會「跳」的動物，一場一款；今（30）日率先曝光首場很會跳的動物是「兔子」，透過創意吸睛的口罩和跳動禁止的宣導影片，主辦單位也再次呼籲：「演唱會進行期間，雙腳絕對、絕對不要跳動，歡迎瘋狂使用膝蓋以上用力扭動，『High度不減、敦親睦鄰』。」也特別將演唱會現場一樓地板全面用木板架高，並鋪上地毯，希望可以有效吸震，當然也因為架高地板，為了安全請勿跳動。
在昨晚官方發布的入場須知，提醒大家要攜帶有照片的證件，除了驗證實名制票券之外，也需要配合場館的防疫實聯登記；為保護自己也保護他人，防疫小叮嚀入坐不換位，離席再回場館一定要進行手部消毒，切記口罩絕不離口。因為演唱會曲目眾多，加上落實實名制，大家請一定要記得提早入場，此外，主辦單位也建議大家不要帶任何「發光」的道具入場，好好的享受演唱會。