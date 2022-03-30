7-11最強不是咖啡？「低調神品」稱霸全超商：爽吃10年了
台灣超商林立，其中又以7-11、全家、萊爾富、OK稱作四大超商，每間各有優勢而深受民眾喜愛。對此，就有網友分享7-11除了咖啡以外的最強商品，而引起老顧客贊同「絕對不要下架！」
原PO於PTT八卦板上發文，指出超商熟食競爭激烈，不同商品互有勝負，但他認為「唯獨佛蒙特咖哩，穩定的品質，簡單的配料，是超商店員微波熟食時最常看到的」，因而好奇詢問「7-11的佛蒙特咖哩，稱得上是超商熟食之王嗎」。
問題一出，隨即引起許多愛好者大讚，「是，超喜歡，絕對不要下架」、「佛蒙特1票好了，吃粗飽的」、「心中第二，親子丼第一」、「超愛，吃十年了」、「穩定不雷」、「對，超讚」。
甚至還有老饕大推其他商品，「泰式綠咖哩+1 ，真的該去試試再評價」、「爪哇是全超商最強的食物」、「超商微波食品，我只服咖哩飯和意麵」、「麻辣燙最強」、「奮起湖便當才是經典，有肉排雞腿才89」、「綠咖哩飯好少，還是麻婆豆腐便宜又飯多」。
不過，也有人認為除了7-11外，其他超商熟食的口感也相當美味，直言「全家辛口那個比較好吃，肉不會有怪味道」、「全家辛口屌打」。（編輯：陳雅雲）