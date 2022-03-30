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政軍導致人口外移美、中？內政部秀數據打臉

▲媒體判斷國內人口淨遷出主因為政軍、社會問題，包括兩岸關係惡化等原因，導致人民移民北美及中國大陸。（示意圖／取自pixbay）
▲媒體判斷國內人口淨遷出主因為政軍、社會問題，包括兩岸關係惡化等原因，導致人民移民北美及中國大陸。（示意圖／取自pixbay）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-30 13:36:382022-03-30 13:37:41

針對有媒體判斷國內人口淨遷出主因為政軍、社會問題，包括兩岸關係惡化等原因，導致人民移民北美及中國大陸，內政部今（30）日依戶政司統計資料表示，今(111)年1至2月國際淨遷徙為4萬7,417人，包含遷入國內者7,450人，遷往國外者5萬4,867人，其中遷往國外者中有5萬3,416人原本就在國外，未於出境2年返國，致依戶籍法第16條規定，經催告後逕為遷出登記者。

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根據一篇社論指出，近年對岸提出的「兩岸融合」政策，針對台灣人民打造合宜的居住環境，例如建構「兩岸融合發展示範區」、提供台灣民眾同等待遇的政策，可能已經產生相當效果。去年大陸「全國人口普查」顯示，至少已有15萬台胞在大陸安居落戶，大陸可能成為台灣民眾「淨外移」的另一個重要去向，且隨北京的信心增強和對台胞重視，未來對不滿台灣現況的台胞吸引力預期將會更高。

對此，內政部拿出數據駁斥，指出去年我國經濟成長率創11年新高，而台灣每人GDP，首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD國家的水準；此外，台灣是民主自由守護人權的國家，自由之家2021全球報告台灣自由度排亞洲第2，更曾被評比為全球最安全國家之一，故媒體認為人口淨遷出係受政軍或社會面影響，乃錯誤不實認知。

內政部指出，疫情期間對於海外國人戶籍遷出後，有關健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

另健保、國保資格方面，於109年1月1日在保者，後來因戶籍遷出喪失納保資格，可向健保署、勞保局申請自退保之日起接續納保，以保障民眾權益。相關主管機關均有妥適配套作為，海外國人可於疫情趨緩後再行歸國，無須急於返國。

內政部表示，按最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依戶籍法第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記。未來持中華民國護照或入國證明文件入境，即可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

▲我國105年至今國際遷徙
▲我國105年至今國際遷徙。（內政部製表）

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