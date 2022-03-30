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全聯先生「脫到剩內褲」跳高雄港　發文道歉親吐背後動機

▲「全聯先生」邱彥翔為跳海事件道歉。（圖／Fizz Lab提供）
▲「全聯先生」邱彥翔為跳海事件道歉。（圖／Fizz Lab提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-30 13:52:54

48歲的「全聯先生」邱彥翔以拍攝全聯一系列廣告爆紅，不過他上周因跳海事件惹議，他27日於高雄大港開唱時，在看完海上電音舞台「大雄丸」的表演後，直接當眾卸下衣服，脫到只剩一件內褲遮點，就從船上跳進高雄港，嚇壞在場所有人，而他今（30）日也透過臉書還原事情原委，並為自己不良示範道歉。

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邱彥翔透露是因為自己的水壺落海，才會沒多想就往海裡跳下去：「在音樂告一段落，船也返港靠岸停泊好，大家陸續要下船之際，就一個轉身，我的水壺落海了，立即詢問了現場工作人員，並未能夠立即有可用來打撈水壺的任何器具，在懊惱又著急地望著在海中漂浮的水壺同時，再評估當下自己的身體狀況也算略通水性，即向隨行同事說明下水後的最短救援水壺動線後，只能決定自己的水壺自己救。」

▲邱彥翔出席《詭扯》首映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.10）
▲邱彥翔還原跳海事件原委。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.10）
邱彥翔強調自己下水前有做好準備，並快速完成水壺救援任務：「上岸後穿越人群，隨即用毛巾擦乾身體、水壺，穿回乾燥衣物，將水壺放進揹包裡確認不會再掉落，確認衣著、整齊短褲已經七分乾地走回住宿處完成洗澡。」

邱彥翔表示現場沒有任何嬉鬧，也呼籲大家關心海洋垃圾，不希望水壺影響海面下的生物，做後也向大家道歉：「真的很不好意思，在情急之下，沒有考慮周全而做了這個充滿潛在的危險行為，不能也不會再發生，請大家不要模仿。」

▲邱彥翔藉由水壺落海意外，呼籲大家關心海洋垃圾。（圖／邱彥翔臉書）
▲邱彥翔藉由水壺落海意外，呼籲大家關心海洋垃圾。（圖／邱彥翔臉書）

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