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政黨補助款門檻過高？倡議平台選戰議題夯

▲隨著年底選戰加溫，倡議平台上也出現許多關於選舉的議題，圖為時代力量選戰培訓營。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）
▲隨著年底選戰加溫，倡議平台上也出現許多關於選舉的議題，圖為時代力量選戰培訓營。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）

記者朱啓瑜/綜合報導

2022-03-30 13:45:38

隨著年底選戰逐漸加溫，《NOWnews今日新聞》打造的「CROSSROAD跨世代平台」也出現不少有關選舉的議題，網友們針對政黨補助款和民選官員的責任與義務提案，一個是「政黨法補助款門檻調降並設立上限」，另一議題是「民選官員應該要定期公開業務報告」。

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網友鄭兔兔提案，「近年來的選舉，越來越多候選人只有爆出名字讓大眾有印象，當選後無聲無息，直到下一次選舉的時候才又冒出一個個名單」。鄭兔兔認為里長、議員、立委、市長、總統應該定期公開業務報告，讓選民了解他們投票的民意代表工作績效。

網友張育嘉則是對政黨補助款有看法，他認為由「目前的政黨補助款門檻太高（3%），例如以2020年全國不分區及僑居國外國民選舉為例，需要得票數超過675924票，才可以拿到補助款，導致2020年選舉只有六個政黨可以獲得補助款」。他也提出因為沒有設立上限，每年總共6.59億的補助款，兩大黨的補助款加起來就達4.76億，本來設計來保障小黨之生存權及參政權的用意消失了。

他更舉出國外數據，像是日本為2%或5席議員，每票補助250日圓；法國門檻為1%，每票1.63歐元；德國只要政黨票跨越0.5%，就可以享有補助。您針對這兩個議題怎麼看？是贊成還是反對呢？歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台上發表意見！

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