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快訊／本土+56 、境外+107！死亡個案+0

▲指揮中心今（30）日表示，國內新增56例例本土個案。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲指揮中心今（30）日表示，國內新增56例例本土個案。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-03-30 14:27:352022-03-30 14:59:03

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增163例COVID-19確定病例，分別為56例本土個案及107例境外移入(53例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、印尼(12例)、美國及香港(各4例)、泰國(3例)、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞(各2例)、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度(各1例)移入，另45例調查中。入境日介於今(2022)年1月26日至3月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,966,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,943,537例排除)，其中23,155例確診，分別為7,319例境外移入，15,782例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

▲ 快訊／本土+56 、境外+107！死亡個案+0。（圖／指揮中心）
▲ 快訊／本土+56 、境外+107！死亡個案+0。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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