獲市長、立委肯定　陳慶鴻：加滿油繼續衝

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繼高雄市６位立委為邁盟成員站台後，今天包括黃偉哲、林俊憲及林宜瑾則先後到岡山，為陳慶鴻錄製推薦影片，陪同車隊掃街，沿途與民眾親切打招呼，為陳慶鴻拉抬知名度，呼籲民調期間唯一支持陳慶鴻，成為市長陳其邁最重要的後盾，讓市長施政無後顧之憂。
陳慶鴻強調，這麼多政治先進為他拉抬聲勢，他當然振奮不已，雖然在地默默耕耘10年，但從幕後走到幕前仍需要角色轉換調整、逐步拉抬知名度，在政壇前輩手把手拉他一把，流利的助講以及推薦，都讓他獲益良多，即使每天披星戴月跑行程，卻也絲毫不覺得累，且贏得初選的目標明確，讓他更心無旁騖的往前衝。
而近期陳慶鴻的新形象影片、與立委邱志偉騎乘摩托車的看板上線，都獲得不錯的迴響，《大岡山議員參選人陳慶鴻競選形象影片》闡述陳慶鴻擔任立委邱志偉的服務處主任與在地民眾親切互動，忠實反應他擔任政治幕僚的日常，為民服務、勤跑基層的踏實耕耘，為在地服務奉獻人生最精華的10年。
最新的看板則主打與邱志偉立委合騎摩托車的形象，陳慶鴻強調，10年前就是與立委邱志偉騎乘摩托車到處趕場，一步一腳印的闖出知名度，也讓北高雄贏得一位認真付出、努力爭取經費建設的優質立委，期望自己也能循著立委邱志偉的腳步，順利在議員初選、選舉中勝出，讓中央與地方能更密切配合，爭取建設經費能無縫接軌。