超趣味「緬甸日常體驗」！新住民參與式預算活動曝

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另外，新住民媽媽們也特別創作了「共享童遊記」繪本，將告訴大小朋友傳統緬甸故事。而東南亞盛行的「藤球」體驗、童玩DIY、緬甸「挽面」天然化妝品體驗、緬甸傳統服裝體驗、以及緬甸風情文物展示都在體驗展中登場。
新北市圖館長王錦華表示，來到台灣的新移民朋友是豐富新北市多元文化重要的一份子。「一日緬甸日常體驗」是第一次由新住民朋友自己提案，參與、規劃的活動。
文化局長龔雅雯表示，配合2022新北市多元文化節即將起跑，中和分館、新莊裕民分館、與汐止分館4月份也特別推出一系列新住民文化活動，中和分館4月9日「探索中和緬甸街」將免費導覽，帶大家走訪中和著名的緬甸街，感受動人豐富的異國風情。新莊裕民分館結合泰國傳統節慶潑水節，將於4月1日至30日推出「泰文化知多少」系列活動，包括「聖水灑手體驗」、「泰國巧手做」、「泰生說故事」以及「書福看泰國」主題書展，帶大家認識泰國文化慶典。
汐止分館4月22日則推出「廟哉妙哉」文化體驗活動，將帶新住民朋友透過彩繪汐止神社遺址「鳥居」，探索隱身在它背後的「忠順廟」，認識時代變遷的在地歷史故事，以上活動借書便可以免費參加，詳細活動資訊與參加方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：(02)2953-7868。