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超趣味「緬甸日常體驗」！新住民參與式預算活動曝

▲來自緬甸的郭萍芬特別提案參加新北市立圖書館的參與式預算活動，希望讓大家可以看見最真實的緬甸文化。（圖／新北市立圖書館提供）
▲來自緬甸的郭萍芬特別提案參加新北市立圖書館的參與式預算活動，希望讓大家可以看見最真實的緬甸文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-30 14:16:53

《四方報》報導，3月27日，來自緬甸的郭萍芬特別提案參加新北市立圖書館的參與式預算活動，希望讓大家可以看見最真實的緬甸文化。郭萍芬實現夢想，將家鄉文化帶到圖書館，並舉辦「一日緬甸日常體驗」親子文化市集，邀請大小朋友一起來品嚐道地的南洋風味美食，體驗緬甸傳統服飾，為大家說家鄉故事，感受不一樣的異國文化。 

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郭萍芬指出，這是她第一次與夥伴共同提案，參加圖書館的參與式預算活動，希望可以透過市集的方式，將家鄉的文化、美食介紹給更多台灣的朋友認識。郭萍芬已經邀集許多新住民姊妹，將親手製作最道地的家鄉味，包括緬甸奶茶、三角咖哩餃、椰漿飯、緬甸炒麵、茶葉拌飯、椰子果凍等等。 

另外，新住民媽媽們也特別創作了「共享童遊記」繪本，將告訴大小朋友傳統緬甸故事。而東南亞盛行的「藤球」體驗、童玩DIY、緬甸「挽面」天然化妝品體驗、緬甸傳統服裝體驗、以及緬甸風情文物展示都在體驗展中登場。 

新北市圖館長王錦華表示，來到台灣的新移民朋友是豐富新北市多元文化重要的一份子。「一日緬甸日常體驗」是第一次由新住民朋友自己提案，參與、規劃的活動。 

文化局長龔雅雯表示，配合2022新北市多元文化節即將起跑，中和分館、新莊裕民分館、與汐止分館4月份也特別推出一系列新住民文化活動，中和分館4月9日「探索中和緬甸街」將免費導覽，帶大家走訪中和著名的緬甸街，感受動人豐富的異國風情。新莊裕民分館結合泰國傳統節慶潑水節，將於4月1日至30日推出「泰文化知多少」系列活動，包括「聖水灑手體驗」、「泰國巧手做」、「泰生說故事」以及「書福看泰國」主題書展，帶大家認識泰國文化慶典。 

汐止分館4月22日則推出「廟哉妙哉」文化體驗活動，將帶新住民朋友透過彩繪汐止神社遺址「鳥居」，探索隱身在它背後的「忠順廟」，認識時代變遷的在地歷史故事，以上活動借書便可以免費參加，詳細活動資訊與參加方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：(02)2953-7868。 


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