嘉縣移工第3劑施打率35%　縣府加強覆蓋率防疫情

《四方報》報導，近來本土疫情升溫，包括新北樹林科技廠和桃園大潭電廠都發生移工染疫事件，其中以大潭電廠新建案工地，27號爆出52人採檢陽性為最多，而且有40多名是泰國籍移工。全國各縣市上緊發條防堵移工疫情，縣長翁章梁也特別責付勞青處加強查察工廠防疫作為及輔導移工疫苗施打。
嘉義縣政府表示，目前嘉義縣內移工第1、2劑接種率超過96%，第3劑則是35%；第3劑施打率較低，主因為移工較後期接種，需待滿12週間隔期後，屆時將輔導聘僱移工達30人以上的事業單位配合施打作業、加強移工宿舍防疫衛生，並請雇主要求移工勿群聚。
先前中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾表示，目前全台移工第一劑施打率已達到96.9%，第二劑覆蓋率是90.4%，第三劑則是36.7%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先前在勞動部宣導下，移工一、二劑施打得很快，但第三劑目前施打率仍較低，待他們滿12週間隔期後會請勞動部針對移工加強第3劑接種宣導。
截至今年2月，嘉義縣移工總人數11,975人，其中產業移工超過6000人。翁章梁表示，清明連假即將到來，面對疫情絕對不能大意，呼籲民眾一定要把口罩戴好、勤洗手、確實做好實聯制，共同守護彼此健康安全。