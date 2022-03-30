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汪小菲撂話警告小S　張蘭挺兒再嗆「不用跟台獨生氣」

▲汪小菲（右）撂話警告小S，張蘭（左）挺兒再度開嗆。（圖 / 張蘭微博）
▲汪小菲（右）撂話警告小S，張蘭（左）挺兒再度開嗆。（圖 / 張蘭微博）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-30 14:40:52

大S（徐熙媛）離婚汪小菲後馬上閃婚舊愛具俊曄，妹妹小S（徐熙娣）近日就在節目上分享姊姊與姊夫難能可貴的重逢故事，怎料卻意外惹怒其前夫，汪小菲看到後直接轉發該片段並嗆小S「藥吃太多」，而張蘭也在抖音開直播時替兒子護航，還諷刺小S是台獨，對此，小S經紀人向《NOWnews今日新聞》
表示暫不回應此事。

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汪小菲離婚後向來低調，不過他今（30）日似乎已無法忍受小S，高調支持姊姊的第二春，大動作轉發她在節目中透露大S早有新歡的片段，語帶嘲諷地說：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」看來汪小菲表面上口口聲聲說祝福，內心似乎仍放不下前妻，對於小S的言行也無法諒解、釋懷。

▲汪小菲轉發小S節目。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲轉發小S節目。（圖 / 汪小菲微博）
另外，汪小菲的媽媽張蘭先前開抖音直播時，時不時會護著大S，強調自己只有一個媳婦，不過她今天看到兒子公然和S家撕破臉後，也跟著氣不過，怒批小S不要欺人太甚，喊話兒子「好男不跟女鬥」，更意有所指地說：「我覺得沒必要跟這小島的小台獨置氣。」火藥味十足。至於S媽的想法，據《三立新聞網》報導，她認為畢竟過去也把汪小菲當作女婿，已把對方視為自己的孩子之一，對於現在孩子之間的事情也不想插手。

▲張蘭助陣兒子，意有所指嗆小S台獨。（圖 / 張蘭抖音）
▲張蘭助陣兒子，意有所指嗆小S台獨。（圖 / 張蘭抖音）
事實上，小S明天將舉行新專輯的媒體茶敘，卻在昨天臨時喊卡，疑似避免模糊焦點，而小S經紀人也向《NOWnews今日新聞》證實：「昨天就取消囉，覺得最近新聞太多了，辛苦大家，謝謝關心。」

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