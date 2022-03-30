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鄭文燦脫罩切蛋糕惹議！李宇翔批搶聲量　吳訓孝：勿雙標

▲桃園市長鄭文燦27日跨區「脫罩」幫新北嘉義同鄉會的理事長劉德宗慶生，引發藍綠的口水戰。（圖／李宇翔臉書）
▲桃園市長鄭文燦27日跨區「脫罩」幫新北嘉義同鄉會的理事長劉德宗慶生，引發藍綠的口水戰。（圖／李宇翔臉書）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-30 14:32:16

桃園大潭電廠27日發生52例的群聚感染時，桃園市長鄭文燦卻跑到新莊區「脫罩」幫新北嘉義同鄉會的理事長劉德宗慶生，引發藍綠的口水戰；爭取民進黨新北市議員提名的李宇翔，質疑侯家軍吳訓孝用一張照片捏照故事，企圖抹黑鄭文燦搶聲量的行為，實在很惡劣！

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爭取國民黨新北市議員提名的吳訓孝今（30）日回應，他與李宇翔第一時間都在現場，也很清楚CDC的防疫指引規定，也謝謝衛福部長陳時中部的看法與他一致，「切蛋糕建議戴口罩」；此外，他從頭到尾都是說「鄭市長沒戴口罩切蛋糕，而且桃園大潭電廠出現疫情的時候，還跨縣市到新北市參加活動」。

吳訓孝認為，特別是現在又疫情當前，任何時刻都應該要把防疫做好，不是主管機關的桃園市長到新北來切蛋糕；如果今天是侯市長與柯市長跨縣市參加這樣的活動，綠營的標準還會和現在一樣嗎？過去在市府防疫的日子，新北疫情一有狀況，侯市長都是取消行程立刻坐鎮指揮新北疫情，真的不要雙重標準。

吳訓孝呼籲李宇翔，不要和被法院認證造謠又空降的王姓候選人，在臉書一搭一唱，我們都是在地青年、在地經營，對比那些到處空降然後再嘴人空降，整天收割別人成果或是整天造謠放話的惡質政客，大家一起理性討論，就事論事，才能為三蘆、五泰林區，以及為政壇帶來一股清流。

李宇翔28日在臉書PO文，「舞台上只有致詞的文燦市長與德宗理事長2人拿下口罩，其他人皆戴好戴滿，這前後不到1分鐘切蛋糕的照片，卻被有心人士被拿來抹黑造謠」；難道侯家軍吃了韓家軍口水，開始學會造謠？還是又在配合中共認知作戰，唱衰台灣疫情？請侯友宜市長好好管教管教自己的子弟兵吧！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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