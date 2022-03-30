役期延長大學生普遍不支持！立委曝：問題在訓練內容

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邱臣遠指出，學生對於兵役延長與主流民意抱持不一樣態度，相信大家當過兵都會明白，若相關訓練內容與整備資源可以有所提升，可以回應人民相對應的期待，這部分都應該做更充分的社會溝通
民眾黨立委張其祿坦言4個月役期確實不夠，全世界沒有一個面臨強敵威脅的國家役期只有4個月，有些國家甚至還從募兵改成徵兵制，至於役期要延長多久，確實必須審慎去談訓練內容倒底是什麼？訓練內容必須要說服年輕人，以前很多人覺得當兵浪費時間，就是覺得當兵訓練內容沒什麼，所以國防部必須向國人說明延長役期到底在做什麼事。
民進黨立委蔡適應表示，對於真的要入伍的人來講，當然若能把他的時間花在想做的事情上，會覺得更有意義，對於保家衛國這件事是義務也是責任，相信國防部會做通盤考量，但是役期延長之後，這些義務役男到底要做什麼事，要弄得非常明確，這部分國防部到目前為止規劃還沒非常完善，他擔心役男到部隊裡會無所事事，不是為戰而訓。
蔡適應也指出，義務役跟現有自願役官士兵該如何融合，國防部也該確認清楚，延長役期才有意義；大多數國人認為役期延長有必要，但要入伍服役的役男卻認為訊息不夠明確，當然會採取較保留的態度，所以國防部規劃後必須要明確讓國人知道，才不會讓民眾不了解，進而產生害怕的心理。