曹格曝老婆「被男人帶出去」 辣妻訴內心話：總委屈自己
藝人曹格近日負面新聞頻傳，日前才在餐廳爆粗口、動手打人，近日又突在臉書上點名綜藝大姊藍心湄，「可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」對於丈夫的言行舉止，吳速玲罕見發文抒發心聲。
曹格昨（29）日凌晨在臉書上點名藍心湄，「可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」不僅如此，他還用英文指控自己沒有自由，因為文章一直被自己的公司刪除，甚至飆粗口，字句看出情緒激動。而藍心湄則回應「夫妻有什麼問題爭吵都是正常的，但要平靜下來先好好把誤會說出來，夫妻之間吵架是日常，但要兩人好好聊一聊，但錯了就認錯吧！」
曹格的行為舉止，讓藍心湄爆料兩人是夫妻吵架，對此吳速玲今日在臉書上發文表示，「人生中很多事情，遇到了才知道，以前我總會委屈自己去接受，現在看清楚了還是要去面對，面對了～我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的…」，坦言自己正在面臨人生的考驗，沒多說是否和曹格婚姻觸礁，網友也紛紛給她加油打氣。
曹格老婆吳速玲在結婚前是曹格的造型師，兩人結婚至今13年育有一對子女，身高176公分的她，常出席各種時尚場合，在臉書上分享許多穿搭，即便生了兩個孩子身材一直維持很好。吳速玲和曹格當年愛得火熱，時不時公開放閃，如今婚姻面臨考驗，也讓粉絲擔憂，期望兩人能重修舊好。（編輯：薛羽彤）