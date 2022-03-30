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傅崐萁要內政部出里長考察費　陳宗彥備詢台上笑場

▲國民黨立委傅崐萁建議內政部出里長補助費、考察費，政務次長陳宗彥備詢台上笑場。（圖／翻攝自國會頻道）
▲國民黨立委傅崐萁建議內政部出里長補助費、考察費，政務次長陳宗彥備詢台上笑場。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-30 14:46:142022-03-30 15:11:18

立法院內政委員會今（30）日審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，邀請內政部政務次長陳宗彥報告並備詢。國民黨立委傅崐萁質詢時指出，村里長補助費用解決辦法就是由內政部補助，陳宗彥在備詢台直接笑場。

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傅崐萁等人提案增列村里長「出國考察費」，以及傅崐萁、鄭天財、陳瑩等人提案增加「為民服務費」，陳宗彥於上午報告時表示，村里長受鄉鎮市長指揮監督，辦理村里公務及交辦事項，沒有考察國外業務經驗的需要，不宜比照地方民意代表編列出國考察費，且現行事務補助費的性質就是為了支應村里業務的公支出費用，不宜重複編列經費。

對此，傅崐萁表示，今天是歷史的時刻，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》22年沒有修法，公職體系應一體視之。過去政府以財政困難作為不修法的說法，但近年有所經濟成長，針對資助里長考察經費及年節慰問金，希望內政部一併考慮、關懷與調整，回歸人性與務實面，朝野立委今天有共識，盼早日解決。

傅崐萁說，陳宗彥過去在台南擔任過議員、民政局長，跟基層村里長有高度合作經驗，但今日討論的議題令人不勝唏噓，22年前訂定的法律至今毫無調整。

針對陳宗彥提及內政部在106年1月曾召集地方政府協調相關事宜，但大多數地方政府認為財政有困難，傅崐萁說，「所以答案就出來了嘛！由部裡面來補助不就解決了嗎？」陳宗彥當場在備詢台上撇頭笑出來，傅崐萁再補充，中央何必召集一堆人，叫地方丐幫來開會，再叫他們捐一點錢出來，這當然是由中央來決定。

三秒後，陳宗彥也收起笑容，恢復正經回應傅崐萁說，「傅委員擔任過花蓮縣長，很清楚這些村里長費用的是由鄉鎮市公所負擔」，因此內政部有跟主計處溝通，希望納入一般性補助款的設算。

傅崐萁說，行政院、地方政府、鄉鎮及村里，在整個行政體系要視為一體，現在民智大開，進入自媒體時代，台北市民不見得會找里長，但在外縣市、南部移，民眾碰到颳風下雨、遭小偷、吵架、火警都找村里長，又包括疫情期間全面出動，包羅萬象的工作與責任承擔，但政府22年沒有協助他們，明明都是公務員，卻得不到相對待遇，呼籲內政部大開善門，盡快完成。

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