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《飛不出去的菲國男孩》詮釋鄉間人生　紀錄片影展內容曝

▲《飛不出去的菲律賓男孩（ Cesar Asar ）》將1980年代城鎮青年的生活還原。（圖／2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲《飛不出去的菲律賓男孩（ Cesar Asar ）》將1980年代城鎮青年的生活還原。（圖／2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-30 14:49:07

《四方報》報導，你想過菲律賓舊時代的文化縮影嗎？在獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos) 的統治之下，除了上層階級迎來奢華的經濟高峰，底層人民則過著悲苦的鄉村生活。《飛不出去的菲律賓男孩（ Cesar Asar ）》將1980年代城鎮青年的生活還原，紀錄下那段困苦的日子。2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）即將在今年5月登場，該片也在電影選單中。 

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《飛不出去的菲律賓男孩（ Cesar Asar ）》導演為羅克斯李（Roxlee）兄弟，他們自1981年在菲律賓日報連載漫畫《飛不出去的菲律賓男孩》，主角凱薩是他們愛開玩笑的兒時夥伴。電影版抒寫遊手好閒、對未來徬徨的小鎮青年生活，《我叔叔要出嫁（ Tito's Wedding ）》叔姪也加入故事線。無章法的鄉間審判、出國討生活的羞辱、家庭離散與對美援依賴的經濟困境，在唱笑間自嘲吁嘆。 

由國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展，其中有焦點專題「必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實」片單，本單元與菲律賓策展人墨夫．艾斯皮納（Merv ESPINA）共同規劃，網羅菲律賓影史40年來的46部電影，以11個子題呈現菲律賓多樣的電影面貌，選入的作品取材歷史、文化、民俗、信仰、種族、地理等，展現超出單一國家印象的多重真實。 

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多節目內容將陸續公布，詳情請密切關注TIDF官方網站Facebook專頁Instagram。 


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