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疫情升溫！防疫措施不鬆懈　陳時中重申唱歌戴口罩規定

▲指揮官陳時中重申戴口罩規定。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中重申戴口罩規定。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-30 15:04:03

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，因應國內疫情趨勢，指揮中心均滾動式調整戴口罩相關規定；於本(2022)年1月9日至2月28日，因桃園機場、遠雄自貿園區及高雄港等感染事件，即加嚴戴口罩規定，針對運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩；後因考量疫情趨緩，自3月1日至3月31日，增加免戴口罩之例外情形，其中針對唱歌時維持須戴口罩規定；並因應嘉義婚宴感染事件，自3月22日起，針對宴席規定「不得離桌進行敬酒/茶等社交互動」之防治措施，如離開座位亦須戴口罩。前述措施經評估近期國內疫情社區風險增加，自4月1日至4月30日，維持不變。

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指揮中心重申，COVID-19疫情變化快速，相關防疫措施須隨時依據疫情狀況調整，以即時因應，故戴口罩等相關規定亦會有所變動。各項規定指揮中心及各地方政府均透過記者會、新聞稿及相關公告等方式宣布，請民眾務必配合，共同維護社區安全。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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