今日廣場》孫榮富／全民健保應轉進「普及健保」

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此次，要調整的健保部分負擔，包含在藥品、檢驗檢查，慢箋與急診方面費用都會調整。要讓健保能夠走得長遠，就是要完善分級醫療與落實轉診制度，但細究該政策實質內容，仍存有待檢討的餘地。
分級醫療的政策目標是為了節省政府的健保給付，且達成醫療資源的妥善分配，但以價制量的推動方法，就是調漲部分負擔，但這樣的做法下，對於必須定期、無須轉診就要回大型醫院看診，這些患有罕見疾病、失智症、精神病症、多種慢性病的「醫療選擇僵化型病人」，只會增加有經濟困難者的負擔。
許多長年不住國內的權貴親屬沒繳多少健保費，有病才回台灣看病的、煙毒犯共用針頭感染愛滋病屬於自己違法行為造成的，這些人卻都能和長年依法繳交健保費的一般民眾同享健保資源，甚至大量消耗政府健保經費遠超過一般民眾，這樣有公平嗎？除此之外，在監獄裡的受刑人健保支出還是由法務部編列預算全民買單耶，這樣公平嗎？
健保制度的初衷在大病可以找得醫生來治療，在過去常聽到某某人去開刀，手術費就要20幾萬甚至百萬，健保就是要避免掉以前這種遺憾而產生。但有沒有另外的配套措施或補充做法，例如針對特定類型的病患，設計相應的「排除條款」或「例外條款」以取消健保給付，以符合公平正義。
所以，回歸健保設計初衷，在公平正義的基礎上，未來是不是由「全民健保」漸漸轉進「普及健保」來調整？若健保再不進行檢討，弱勢病人該怎麼辦？
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