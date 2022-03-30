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今日廣場》孫榮富／全民健保應轉進「普及健保」

▲作者認為，健保給付需有「排除條款」或「例外條款」，以符合公平正義。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲作者認為，健保給付需有「排除條款」或「例外條款」，以符合公平正義。（示意圖／NOWnews資料照片）

文/孫榮富

2022-03-30 15:06:47

孫榮富／資深政治幕僚

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健康權是基本人權，人民健康與醫療保健都是生存權的一部份，雖已推動分級醫療，但健保支出從2016年的6139億元，增加到2021年7500億元，今年估計將會突破8000億元，健保改革勢在必行。該如何檢討分級醫療，而又能兼顧生存醫療人權，符合公平正義應該是個重要基礎。

此次，要調整的健保部分負擔，包含在藥品、檢驗檢查，慢箋與急診方面費用都會調整。要讓健保能夠走得長遠，就是要完善分級醫療與落實轉診制度，但細究該政策實質內容，仍存有待檢討的餘地。

分級醫療的政策目標是為了節省政府的健保給付，且達成醫療資源的妥善分配，但以價制量的推動方法，就是調漲部分負擔，但這樣的做法下，對於必須定期、無須轉診就要回大型醫院看診，這些患有罕見疾病、失智症、精神病症、多種慢性病的「醫療選擇僵化型病人」，只會增加有經濟困難者的負擔。

許多長年不住國內的權貴親屬沒繳多少健保費，有病才回台灣看病的、煙毒犯共用針頭感染愛滋病屬於自己違法行為造成的，這些人卻都能和長年依法繳交健保費的一般民眾同享健保資源，甚至大量消耗政府健保經費遠超過一般民眾，這樣有公平嗎？除此之外，在監獄裡的受刑人健保支出還是由法務部編列預算全民買單耶，這樣公平嗎？

健保制度的初衷在大病可以找得醫生來治療，在過去常聽到某某人去開刀，手術費就要20幾萬甚至百萬，健保就是要避免掉以前這種遺憾而產生。但有沒有另外的配套措施或補充做法，例如針對特定類型的病患，設計相應的「排除條款」或「例外條款」以取消健保給付，以符合公平正義。

所以，回歸健保設計初衷，在公平正義的基礎上，未來是不是由「全民健保」漸漸轉進「普及健保」來調整？若健保再不進行檢討，弱勢病人該怎麼辦？


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