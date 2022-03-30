今日廣場》李武忠／漁業補貼應「趨益避害」

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俄烏衝突已持續1個月，石油供應緊縮，導致國際原油價格持續上漲，每桶來到110美元附近，由於漁船用油占作業成本的五成以上，漁民已感吃不消甚至暫停出海，為此菲律賓政府給予呂宋島漁民燃料補貼，而台灣政府是否跟進給予遠洋漁船業主用油補貼，引發外界關注。對此農委會主委表示，漁業用油補貼只限定國內加油，且為了順應農業部門淨零碳排，未來還要逐年減少。突發事件不能視為常態，該不該救急政府須經全面評估且須有期限。細觀政府每年均透過各種形式的補貼，來提高台灣船隊的捕撈產能。根據統計2022年台灣編列漁船用油預算為10.1億元（而負責全國水產科研工作的水產試驗所整年預算為11.28億元），國外研究指出2018 年有 10 個國家——中國、日本、韓國、俄羅斯、美國、泰國、台灣、西班牙、印度尼西亞和挪威——在有害漁業補貼上花費了超過 153 億美元，這些有害捕魚補貼中約有 60%（92 億美元）用於國內捕魚，而 35%（54 億美元）用於在其他 116 個國家的水域進行長途捕魚。剩下的 5%（8 億美元）用於在公海捕魚，顯與台灣政府官員的說法不同，相關單位有必要作出澄清。
漁業是許多沿海國家經濟的重要來源，隨著漁撈技術精進及漁船數量增加，沿近海漁獲量大增，當國內海域被過度捕撈後，一些經濟能力較強的國家，便開始給它們的漁業船隊提供補貼（主要為燃油補貼），使其能遠航至其他國家水域作業。不當的漁業補貼，不僅助長不公平的貿易行為，加劇過度捕撈和危害海洋健康，讓小規模漁業處於更不利的經營地位（小規模捕魚供應世界 50% 的海產品，僱用了 90% 以上的漁民，卻只獲得大型工業漁民每年獲得補貼的四分之一），也給魚類固碳能力帶來了潛在威脅，影響魚類對海洋碳匯的貢獻（2016 年全球海洋捕撈船隊僅因船上燃料燃燒就排放了2億多噸的CO2），已經成為應對氣候變遷和生物多樣性危機的主要障礙。研究顯示，許多遠洋活動若無補貼，在公海所進行的漁業活動中，將有54％無法獲利。儘管海洋已發生過漁現象，全球每年還花費約 222 億美元用於鼓勵過度捕撈的支出（漁業補貼的 80-85%有利於大型工業捕魚船隊，且以燃料補貼為最多，佔全球補貼總額的22%），全球大部分非法捕撈活動來自大型工業漁船。為求社會公平及產業永續，我們必須取消所有加劇產能過剩和過度捕撈的不當漁業補貼，來確保我們魚類資源的可持續性，轉而支持有助於漁業可持續性、社會正義和糧食安全的補貼。為避免面臨無魚可捕的困境，改革漁業補貼勢在必行，國際社會呼籲應共同來停止資助破壞性捕撈活動的補貼。為此世界貿易組織 (WTO) 整合過去談判爭議、共識、待釐清問題等，提出解決方案並擬出協議草案，目前在油料補貼、對IUU漁撈的認定、對開發中國家應給予彈性處理等根本問題尚有爭議，但已經加速整合力拼在年底前通過。
當然漁業補貼並非全部都是有害補貼，例如漁業管理、海洋保護、研發等屬於綠色補貼，不過由於相關補貼數據缺乏公開透明，致常發生爭議，根據 2018 年統計資料全球大約有 350 億美元的補貼， 其中 106 億美元 （佔 30%）屬有益補貼。
台灣政府過去確實給予相當多的不當漁業補貼（如漁船用油、生產資材、養殖用電、入漁費等補貼）。然而隨著國際對禁止不當漁業補貼聲浪高漲，台灣政府在漁船用油補貼預算已有所調整（漁業動力優惠用油補貼自28％調降為14 ％），也加強漁業綠色補貼，但比率仍偏低且仍有若干的不當漁業補貼項目（如養殖漁業用電、漁業資材補貼等等）需盡快調整；尤其台灣主動列入已開發國家，未來在漁業補貼議題上，將不會享有特殊和差別待遇，加以政府積極想加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），其環境條款禁止成員國政府補貼非法漁業與過度捕撈相關業者，台灣自當遵守，這些將嚴重影響台灣漁業的後續經營。漁業的重要性無可替代，為求台灣漁業的永續發展，蔡政府必須順應國際趨勢，儘速在政策及預算編列上做出調整，轉向有益的漁業補貼，穩住國人營養健康的飲食供應！
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