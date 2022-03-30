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蝦皮購物「4.4划算剁手節」看準清明出遊潮　再抽大禮包

▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」祭野餐點心3元起，玩遊戲再抽價值５萬計程車禮包！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」祭野餐點心3元起，玩遊戲再抽價值５萬計程車禮包！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-30 17:00:00

倒數四天就是清明連假，看準即將到來的連假出遊商機，蝦皮購物推出「4.4划算剁手節」，讓你連假輕鬆購物買不停！除了攜手Mister Donut、麥當勞、85度C等熱門美食品牌，祭出野餐點心下殺3元起，4/4當天更祭出「全站199元起免運」、「商城85折神券」、「超便宜1元起」三大優惠，現在上線領免運券玩遊戲，還有機會將台灣大車隊 418元計程車乘車金等總價值超過15萬豪禮帶回家！

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▲蝦皮購物「線上EL春電展」redmi note 11 pro，優惠價6,799元（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「線上EL春電展」redmi note 11 pro，優惠價6,799元（圖／品牌提供）
針對4.4划算剁手節，當天「全站199元起免運」、「商城85折神券」、「超便宜1元起」三大優惠。不論是出遊化妝必備Innisfree控油蜜粉、隨身零食星球工坊、休息神器tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器限時瘋搶價通通只要１元。2022規模最大「線上EL春電展」：3/31至4/4活動期間，天天0點狂撒EL商城85折券，深夜時段限定3小時熱門家電商品下殺5折起，再享最高10倍蝦幣回饋。微軟 XBOX Game Pass 終極版流血價只要722元。

▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」，星球工坊經典系列110g2包+40g隨手包，優惠價1元（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」，星球工坊經典系列110g2包+40g隨手包，優惠價1元（圖／品牌提供）
倒數四天即將迎來清明連假，蝦皮購物發現，近3周野餐墊、帳篷、露營等戶外用品需求量較上月成長55%，「野餐墊」更進入站上關鍵字搜尋前10名，顯見連假出遊再度成為熱門選擇。蝦皮購物「4.4划算剁手節」攜手麥當勞、85度C等知名品牌祭出野餐點心3元起的美食優惠，幫你的旅行再添美味點心！愜意的午後來杯特價30元的CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式，搭配甜甜價18元的Mister Donut一入甜甜圈即享券，不到50元就能享受甜蜜午茶組合；艷陽高照的連假，麥當勞蛋捲冰淇淋即享券只要3元，瞬間清涼消暑。趕緊下單超划算美食小點心，趁連假大吃特吃！

▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」，RAZER BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版，優惠價1元（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.4划算剁手節」，RAZER BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版，優惠價1元（圖／品牌提供）
2022規模最大線上EL春電展開跑！千家熱門品牌5折起　Redmi Note 11 Pro 下殺7千元有找

即將進入展覽旺季，蝦皮購物搶先線下在3/31-4/4推出「線上EL春電展」，號召千家熱門商城品牌，天天０點加碼狂撒商城85折券，最高幫你省下2000元、凌晨1點到4點夜貓時段再送上熱門3C商品下殺5折起；此外，精選超過40家品牌最高再享10倍蝦幣回饋。華碩 Laptop X515 15吋筆電流血價13900元，加碼回饋500蝦幣，邀你輕鬆下單；強打 1.08 億畫素主鏡頭的話題新機Redmi Note 11 Pro，原價7999元限時特惠6799元，4/1至4/8米粉節前50名下單新機再送市值2000元的妮維雅身體保養組；蝦皮商城realme旗艦店獨家販售realme narzo 50 優惠價只要5990元，還能再領200元店家折價券；想搞定頑漬汙垢就選Ecovacs N9+自動回洗風乾掃拖一體智能機器人，蝦皮獨家價15900元，再享商城限量折價券回饋省更多，助你事半功倍、搞定家務事。蝦皮購物「線上EL春電展」讓你放鬆採購、開心下單！

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