台東公布進香團確診者足跡！觀光藥廠、多家海鮮餐廳入列
屏東縣政府30日公佈台東縣一名確診者案號「23083」屏東足跡，其曾於3月25日至27日隨進香團遊覽車至屏東，目前相關足跡場所已完成清消作業，屏東縣政府提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。
衛生局疫調指出，案號「23083」於3月22日即出現疑似感冒症狀，曾至診所就醫，但沒有改善。3月25日至27日參加進香團活動搭乘遊覽車，25日至本縣天明製藥農科觀光藥廠參觀，並於長治鄉食天下鮮蝦美食地方料理餐廳吃午餐；27日回程在林邊鄉德義海鮮餐廳用午餐後返回台東。
案號「23083」係於3月28日接到村長通知到快篩站採檢，結果陽性確診，目前收治住院中。
屏東縣衛生局、環保局已展開相關足跡地點消毒作業，縣府呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測，或洽詢防疫專線：08-7380208。
※【NOWnews 今日新聞
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