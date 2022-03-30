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台東公布進香團確診者足跡！觀光藥廠、多家海鮮餐廳入列

▲縣政府緊急實施消毒作業。（圖／屏東縣政府提供）
▲縣政府緊急實施消毒作業。（圖／屏東縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 15:17:172022-03-30 15:23:21

屏東縣政府30日公佈台東縣一名確診者案號「23083」屏東足跡，其曾於3月25日至27日隨進香團遊覽車至屏東，目前相關足跡場所已完成清消作業，屏東縣政府提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

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▲屏東縣政府稍早公布確診者足跡。（圖／縣政府提供）
▲屏東縣政府稍早公布確診者足跡。（圖／縣政府提供）
衛生局疫調指出，案號「23083」於3月22日即出現疑似感冒症狀，曾至診所就醫，但沒有改善。3月25日至27日參加進香團活動搭乘遊覽車，25日至本縣天明製藥農科觀光藥廠參觀，並於長治鄉食天下鮮蝦美食地方料理餐廳吃午餐；27日回程在林邊鄉德義海鮮餐廳用午餐後返回台東。 

▲目前已加派人員前往藥廠、餐廳進行消毒。（圖／台東縣政府圖供）
▲目前已加派人員前往藥廠、餐廳進行消毒。（圖／台東縣政府圖供）
案號「23083」係於3月28日接到村長通知到快篩站採檢，結果陽性確診，目前收治住院中。 

屏東縣衛生局、環保局已展開相關足跡地點消毒作業，縣府呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測，或洽詢防疫專線：08-7380208。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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