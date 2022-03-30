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藍提楊文科連任新竹縣長　朱立倫：大新竹合併不被認同

▲國民黨中常會今日通過提名楊文科（右2）競選連任新竹縣長。（圖／文傳會提供）
▲國民黨中常會今日通過提名楊文科（右2）競選連任新竹縣長。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-03-30 15:14:42

國民黨中常會今（30）日通過提名新竹縣長楊文科競選連任，黨主席朱立倫表示，國民黨提名楊文科，展現對新竹縣民的承諾，他也批民進黨不負責任，為了一黨之私想要修法讓新竹縣市合併升格，不被新竹民眾認同，他相信在楊文科的努力下，未來不但能贏得連任，更可以帶動國民黨的新竹市長提名人的選情。

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朱立倫表示，新竹縣是台灣發展最快速的科技城市，所有地方民眾關心的大小事情，都能看到楊文科的身影，獲得民眾肯定，楊文科也是竹科發展的舵手，國民黨希望由楊帶領未來的新竹發展。

他強調，國民黨提名楊文科，是表達對新竹縣民的承諾，這段時間民進黨基於一黨之私，為了個人算計，打算修改地方制度法，大家都知道其中的目的，不被新竹民眾認同，他相信楊文科可以連任成功。

此外，針對上週立法院通過的18歲公民權修憲案，是否要與大選合併舉行？朱立倫說，根據108年修正的公投法規定，公投案與大選必須分開舉行，中選會可以違反公投法嗎？去年底的公投國民黨就主張公投大選互綁，今天既然民進黨希望18歲公民權修憲案複決與年底選舉綁在一起，第一件事就是要修改公投法，民進黨必須承認去年扭曲民意，並稱公投綁大選會亂民主，對事與對人投票應該分開，否則會造成選務混亂等說法，都應該先收回去。

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