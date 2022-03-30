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樹林科技廠+6！基因定序出爐　國內第22條Omicron傳播鏈

▲樹林科技廠群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心公布基因定序結果，檢驗出全新OmicronBA.2.3，是國內第22條Omicron傳播鏈。（圖／指揮中心提供）
▲樹林科技廠群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心公布基因定序結果，檢驗出全新OmicronBA.2.3，是國內第22條Omicron傳播鏈。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 15:36:33

台灣本土疫情近日升溫，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布樹林科技廠群聚案再增6例確診個案，指揮官陳時中表示，根據最新基因定序結果，樹林科技廠群聚檢驗出全新OmicronBA.2.3，是國內第22條Omicron傳播鏈。

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指揮官陳時中表示，樹林科技廠群聚案今日增6例確診個案，其中有4例於居隔期間「陰轉陽」，包括同職場3名同事（案23171、案23177、案23185）以及案22698的孫子（案23181）。

陳時中指出，案23131、案23182雖是同職場同事，但因工作區域與確診者相隔較遠且檢驗陰性，故列為自主健康管理，在期間因有症狀而採檢陽性確診，接下來將會針對該工作場域擴大匡列採檢。

▲樹林科技廠群聚案關連圖。（圖／指揮中心提供）
▲樹林科技廠群聚案關連圖。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，新北市昨（29）日新增11例個案，有7例在中和，其中6例皆在中和某公寓，1例則是北市勞保局員工，足跡與確診者曾去過的超商重疊。

關於新北中和某公寓群聚案，指揮中心表示，今日再增6例相關個案，確診者主要是公寓住戶的非同住家人、與洗腎診所接觸者、同補習班者；此外，還有一名學校資優班老師，因足跡重疊加上有症狀出現，經過快篩呈現陽性，目前已匡列學校720人，後續將安排採檢。（編輯：陳雅雲）

▲新北中和某公寓群聚案關連圖。（圖／指揮中心提供）
▲新北中和某公寓群聚案關連圖。（圖／指揮中心提供）
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