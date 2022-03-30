樹林科技廠+6！基因定序出爐　國內第22條Omicron傳播鏈

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陳時中指出，案23131、案23182雖是同職場同事，但因工作區域與確診者相隔較遠且檢驗陰性，故列為自主健康管理，在期間因有症狀而採檢陽性確診，接下來將會針對該工作場域擴大匡列採檢。
指揮中心指出，新北市昨（29）日新增11例個案，有7例在中和，其中6例皆在中和某公寓，1例則是北市勞保局員工，足跡與確診者曾去過的超商重疊。
關於新北中和某公寓群聚案，指揮中心表示，今日再增6例相關個案，確診者主要是公寓住戶的非同住家人、與洗腎診所接觸者、同補習班者；此外，還有一名學校資優班老師，因足跡重疊加上有症狀出現，經過快篩呈現陽性，目前已匡列學校720人，後續將安排採檢。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。