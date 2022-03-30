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開戰後已淪「政治殭屍」！專家分析蒲亭出兵真實目的

▲俄羅斯總統蒲亭選擇攻烏行動進入第二階段，有意複製併吞克里米亞地區手段；軍事雜誌創辦人分析指出，他用兵的真實目的在於延續個人政治生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭選擇攻烏行動進入第二階段，有意複製併吞克里米亞地區手段；軍事雜誌創辦人分析指出，他用兵的真實目的在於延續個人政治生涯。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-30 15:25:19

俄羅斯入侵烏克蘭進入「第二階段軍事行動」，然而根據加拿大《漢和防務評論》軍事雜誌總編分析，俄羅斯總統蒲亭之所以會從開戰意圖拿下基輔，到改變作戰計畫轉打烏東，主因全是來自個人政治野心，如今他已經淪為「政治殭屍」，最壞的下場就是遭國內野心人士密謀「搞下台」。

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俄軍與烏克蘭經過一個月的交戰，不但損失慘重且尚未完成原定軍事目標，甚至沒有拿下任何一座烏克蘭大城，蒲亭發覺將兵折損過大，導致大規模的攻勢難以執行也不願繼續執行，這才決定將火力轉移至烏克蘭東部的頓巴斯地區，而這個舉動也意味著蒲亭已經淪為「政治殭屍」，所有決策皆是為了個人政治利益取向。

▲蒲亭於18日在莫斯科大型集會時穿的外套，被起底是價值100多萬俄國盧布的奢華名牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭決定將俄軍火力調派至烏東頓巴斯地區。（圖／美聯社／達志影像）
平可夫指出，俄羅斯2024年的總統大選蒲亭想勝出非常困難，原因在於戰前他在克宮的人際關係已成連任阻礙，為了延續個人政治生涯，蒲亭才用過去併吞克里米亞的手法，提早2年發動這場戰爭，目的就是為了利用頓巴斯地區2「共和國」的公民投票，將其併入俄羅斯內，「這很明顯就是蒲亭的野心，戰爭完全是為他自己著想」

▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲2014年克里米亞地區在俄國干預下，投票脫離烏克蘭併入俄羅斯。圖為俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
平可夫進一步表示，蒲亭選擇開戰的做法徹底影響三分之一的國人，這些自前蘇聯解體後改革開放的受益者生活型態遭到破壞，就算原先是蒲亭的支持者，未來心態也不可預期。他認為，這些人將與莫斯科權力核心組成「密謀團體」，趁著蒲亭與西方關係惡化，不可能與其他西方領導人合照、交好的情勢，不論戰爭結果是好是壞，都能藉此將蒲亭拉下台。
 

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