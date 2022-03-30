內幕／桃園市長人選喬不定　藍黨中央發問卷要議員表態

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面對羅智強的動作頻頻，地方人士表示無奈，指邱奕勝根本沒有下令要議員不能跟羅智強同台，過去邱奕勝也十分支持羅智強推動公投的希望公車計畫，這種放話對議長不公平；且桃園自己就有在地的人選，羅智強突然冒出，又說地方「圍強」，真正的受害者並非羅智強，而是在地苦心經營已久的地方民代。
據了解，黨秘書長黃健庭、選策會桃竹苗小組成員昨日、今日已經啟動徵詢，找來現任桃園立委魯明哲、萬美玲、張育美，以及受邱奕勝力挺的呂玉玲面對面徵詢。另外，前立委孫大千、陳學聖等人，也都受邀至黨中央面談。
徵詢的內容主要就是是否有意願參選、是否了解自己在陸戰、空戰的弱點，以及分析選情等等。不過，據了解，大家一致都認為，桃園不適合空降人選。
黨內人士評估，桃園這一局已經陷入死局，徵詢也只是過水的儀式而已；目前邱奕勝力挺呂玉玲參選，羅智強卻也打死不退，希望用初選民調定勝負，但地方都很憂心，一辦初選，就會重蹈過去分裂的覆轍。
據了解，黨高層對於桃園這一局也十分頭痛，今（30）日竟然祭出問卷調查這一招，發放問卷給桃園市議員，要求議員具名表態支持哪一位參選人。不過，題目並沒有給出選項，而是讓議員自由作答，讓不少接到問卷的人感到傻眼，過去也從未以此方法探詢地方的意見。
有地方人士對黨中央的協調方式感到不滿，該人士批，早在羅智強打算行腳桃園時，黨中央就應該出手協調了，不是等到羅在桃園刷一波聲量、有了一些支持者後，才要協調，讓羅智強下不了台階，更導致讓桃園陷入僵局。而桃園是朱立倫的老故鄉，若桃園這一仗吃敗仗，朱立倫也難逃下台負責的命運。