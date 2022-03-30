台灣原創！漫畫星獨家《Happy Ending留到穿越之後》上線

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漫畫星首部原創作品邀請瑞coon創作，關於創作動機，她熱情地說到:「過去在看小說跟電視劇時，因為常常看到爛尾很不爽，所以才有這次的發想。」近年來，韓國的歐式宮廷穿越類型的漫畫相當多，像是《某天成為公主》或是《我奪走了公爵的初夜》都是韓系熱門條漫，大都是主角穿越到了故事之中，成為了不受歡迎的角色或是配角，試圖要改變結局，但台灣的穿越系漫畫還不多，這次《Happy Ending留到穿越之後》不僅對瑞coon創作甚至台漫讀者，都是嶄新的體驗。
飯可以亂吃 小說不能亂寫
《Happy Ending留到穿越之後》描述網文小說家陳日心，因為觀察到情節越狗血、結局越淒涼，點閱率就會越高，因此專寫Bad Ending的故事而被讀者罵翻。某天，她收到了恐嚇信，威脅她如果不讓故事有好結局的話就去死。不以為意的她，睡一覺醒來，發現自己竟然穿越到自己寫的小說中，成為即將被賜死的女配角馮日熙。為了避免自己在故事中死掉，企圖改變結局，首要做的就是阻止男女主角上床！
故事中的主角要努力扭轉結局，但問到瑞coon是否也有想像過自己穿越到自己的作品中時，瑞coon也誠實回答，畫了故事之後覺得還是不要好了，好像在玩懲罰遊戲。這樣的回答，讓人不經好奇，後續劇情會有怎樣的變化呢?故事中的主角是否真能拯救自己的性命呢？
beanfun! 漫畫星積極打造台灣原創作品，首度登場《Happy Ending留到穿越之後》用「不可以色色！」開啟全新奇幻旅程，網友們持續敲碗追新。接下來，熱衷武術的橄欖人將接棒出擊，帶來少年熱血漫畫《柴郎》，點燃大家的王道魂!更多優質台漫作品，請持續鎖定漫畫星。
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