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劍指林姿妙！披綠袍戰宜蘭　江聰淵：家人不會干政

▲宜蘭縣長參選人江聰淵表示，要讓民進黨清廉、勤政、愛鄉土精神再次實現在蘭陽平原的土地上，成為未來施政基本信念與行動準則。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.30）
▲宜蘭縣長參選人江聰淵表示，要讓民進黨清廉、勤政、愛鄉土精神再次實現在蘭陽平原的土地上，成為未來施政基本信念與行動準則。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.30）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-30 15:39:482022-03-30 16:03:19

民進黨今（30）日中執會通過2022年宜蘭縣長及南投縣長提名候選人名單，將分別由宜蘭市長江聰淵、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧披掛上陣。江聰淵於中執會後提名記者會致詞時表示，「宜蘭經驗」就是清廉、勤政、愛鄉土，自己會秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，還要加上「家人不干政」的第五不來打選戰，因為清廉是政治人物基本操守，要讓這樣的精神再次實現在蘭陽平原的土地上。

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江聰淵表示，獲得提名參選宜蘭縣長，對自己來說不僅是榮耀，更是責任，「我願意為宜蘭來承擔，因此我要在這裡向所有宜蘭鄉親，以及民進黨支持者承諾，面對2022這場艱辛挑戰，我會全力以赴，用實際行動及有願景的建設規劃，贏得縣民的信賴」。

江聰淵說，要找回宜蘭的光榮，實現宜蘭人的驕傲，他要向所有鄉親報告，「廉能政府」是這場選戰重要的價值。而「宜蘭經驗」就是清廉、勤政、愛鄉土，這是從已故縣長陳定南以來，歷任民進黨縣長奉行的準則。

江聰淵說，他要延續光榮使命，秉持歷任民進黨縣長不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾的四不誓言，還要加上家人不干政的第五不，因為清廉是政治人物基本操守。「我要讓民進黨清廉、勤政、愛鄉土精神再次實現在蘭陽平原的土地上，成為未來施政基本信念與行動準則」。

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