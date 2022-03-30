旅遊季到了！高雄義大、英廸格住房優惠超有感

正值溫暖宜人的旅遊季節，義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，推出高CP值的套裝行程，搭配國旅券折抵，可省更多。高雄英迪格客房規劃精采絕倫的「12巡禮住房專案」，享有Pier No.1精選特調12杯由專人送房暢飲。
義大皇家酒店「超值指定日」住房專案，即日起至四月底，指定日入住原價上萬元的經典客房一晚，只要25折起，還包含二客成人早餐；最受親子族群歡迎的公主、海洋、賽車、考古、飛行、恐龍等6大主題套房，即日起至4月28日止，破天荒推出二大二小7,999元的平日優惠，續住第二晚也只要3,999元，還能免費使用飯店內的室內水療館、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等上千坪休閒設施。
義大天悅飯店針對指定日加碼再升等，不僅有「3620享樂由你」住房專案，加1元多1位，就可享早餐與房型升等，於飯店指定日入住還有升等再升等，可入住別具風格特色的星悅尊榮家庭房；另外還有住宿玩樂方案，入住雅緻雙人房一晚含豐盛的自助式早餐二客，再含義大遊樂世界門票二張，優惠價3,290元起。
高雄英迪格「12巡禮住房專案」享有Pier No.1精選特調12杯由專人送房暢飲，平日週一至週四入住再享免費升等(需視現場房況而定)。調酒品項包含，帶有微醺茶感的「伯爵莫西多」、清新爽口「優格戴克莉」、豐盈果香「夏日瑪格麗特」、酸甜順口「蜜瓜酸酒」、清甜微酸「莓果Punch」、辛辣酸甜「莫斯科驢子」、清爽香甜「蜜見」以及甜而不膩的無酒精飲品「莓好日子」等選項。即日至6月30日，每房每晚4,600元起(稅及服務費另計)。