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民眾黨公布第四波議員參選人　發言人張清俊挑戰桃園楊梅

▲民眾黨發言人張清俊（右）與「美女刺客」立院黨團行政組長王如意，宣布投入桃園楊梅區與新北中和區議員選戰。（圖／記者丁上程攝，2022.03.30）
▲民眾黨發言人張清俊（右）與「美女刺客」立院黨團行政組長王如意，宣布投入桃園楊梅區與新北中和區議員選戰。（圖／記者丁上程攝，2022.03.30）

記者丁上程／台北報導

2022-03-30 15:55:392022-03-30 16:17:43

2022地方首長與縣市議員選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也迎來第一次的九合一選舉。而民眾黨在經過今（30）日的中央委員會追認後，也正式公佈第四波的議員候選人提名。其中民眾黨發言人張清俊，以及被稱為「美女刺客」的民眾黨立院黨團行政組長王如意，也分別要參選桃園楊梅區與新北市中和區議員。

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民眾黨中央委員會今日通過提名的縣市議員參選人名單如下：新北市第6選區（中和）王如意、桃園市第9選區（楊梅）張清俊、南投縣第1選區（南投市、名間鄉）簡千翔、新竹市第1選區（東區）宋品瑩、高雄市第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）陳惠君、高雄市第9選區（鳳山）陳妙真。總計經過四波提名，民眾黨共提名了74位縣市議員參選人。

民眾黨發言人張清俊表示，自己從小到大都在楊梅生長，也體悟到桃園市政府對楊梅並沒有長期且整體性的發展規劃，導致現在楊梅的城鄉發展，根本趕不上人口增加的速度，「身為楊梅子弟，希望能運用記者生涯的經驗監督市府，並且在親自從事政治工作後，理性務實科學地推動相關市政。」

張清俊強調，桃園楊梅對於民眾黨來說是艱困選區，因為人口關係，如果不是因為疫情的話，席次應該會從4席增加為5席。「小黨在席次較少的選區，參選空間就比較小。」張清俊指出，該選區的四席議員，都是50歲以上的資深議員，也楊梅區朋友跟鄉親，給青年世代一點機會回饋鄉土。

至於新北市中和區的部分，原本民眾黨的提名人林致兵因為涉及酒駕而宣布退選，而第四波提名中，民眾黨也改提名過去曾擔任空姐的民眾黨立院黨團行政組長王如意參選。王如意表示，當初會加入民眾黨，是因為在時任勞動局長、現任不分區立委賴香伶的協助下，討回應有的賠償，進而認同民眾黨的相關理念，而家入黨內運作。

王如意指出，前空姐投入政壇，確實擁有相當大的優勢，國內也有許多成功案例，據她個人所知，目前仍活躍在政壇上的便有高雄市議員陳麗娜出身復興航空、屏東縣議員宋麗華出身遠東航空。

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