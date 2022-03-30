民眾黨公布第四波議員參選人　發言人張清俊挑戰桃園楊梅

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民眾黨發言人張清俊表示，自己從小到大都在楊梅生長，也體悟到桃園市政府對楊梅並沒有長期且整體性的發展規劃，導致現在楊梅的城鄉發展，根本趕不上人口增加的速度，「身為楊梅子弟，希望能運用記者生涯的經驗監督市府，並且在親自從事政治工作後，理性務實科學地推動相關市政。」
張清俊強調，桃園楊梅對於民眾黨來說是艱困選區，因為人口關係，如果不是因為疫情的話，席次應該會從4席增加為5席。「小黨在席次較少的選區，參選空間就比較小。」張清俊指出，該選區的四席議員，都是50歲以上的資深議員，也楊梅區朋友跟鄉親，給青年世代一點機會回饋鄉土。
至於新北市中和區的部分，原本民眾黨的提名人林致兵因為涉及酒駕而宣布退選，而第四波提名中，民眾黨也改提名過去曾擔任空姐的民眾黨立院黨團行政組長王如意參選。王如意表示，當初會加入民眾黨，是因為在時任勞動局長、現任不分區立委賴香伶的協助下，討回應有的賠償，進而認同民眾黨的相關理念，而家入黨內運作。
王如意指出，前空姐投入政壇，確實擁有相當大的優勢，國內也有許多成功案例，據她個人所知，目前仍活躍在政壇上的便有高雄市議員陳麗娜出身復興航空、屏東縣議員宋麗華出身遠東航空。