連中二都能翻！蔡英文籲挺江聰淵、蔡培慧勝選宜蘭、南投

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蔡英文表示，自己相信在穩健執政基礎和民意之上，推出最強的候選人，堅定團結，就能爭取更多台灣人民的支持，進一步的邁向勝選。在完成第一波提名，三位連任直轄市長都提名完畢，今天要徵召兩位縣長候選人，一起「贏回宜蘭、翻轉南投」。
蔡英文宣布，徵召江聰淵參選宜蘭縣長。民進黨的「宜蘭經驗」，歷經20多年的累積和努力，奠定「綠色執政、品質保證」口碑，也讓「清廉、勤政、愛鄉土」，成為民進黨執政的信念和行動準則。「宜蘭經驗」更是民進黨地方執政的典範。
蔡英文表示，可是這幾年來，宜蘭縣的表現似乎失去了過去的光彩。要「贏回宜蘭」，讓宜蘭重返光榮，民進黨派出最有魄力和執行力的戰將江聰淵。江聰淵從小在菜市場長大，最懂民眾的心聲跟需要。他當過兩屆縣議員，問政認真犀利，人家叫他「議會重砲手」。他有「宜蘭囝仔」的勇氣和堅韌，勇於挑戰，終於在困難選區也是宜蘭市，幫民進黨拚下宜蘭市長。
蔡英文說，江聰淵當兩屆宜蘭市長，成立宜蘭故事館、首創幾米公車，幫宜蘭拚觀光、拚經濟，交出「宜居城市」的好成績，而且也是台灣第一位，登上美國大聯盟開球的地方首長。未來的宜蘭，高鐵延伸要推動、地方發展要進步、文化的傳承要延續，宜蘭需要一位清廉有操守、做事有魄力的地方首長。
蔡英文說，她要交付江聰淵一個任務「贏回宜蘭」，繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，再次擦亮宜蘭人引以為傲的招牌，所以贏回宜蘭的光榮感就是民進黨賦予江聰淵的責任。過去，江聰淵帶宜蘭市登上大聯盟，相信未來他也可以讓世界看見宜蘭。
另外，蔡英文也宣布，徵召蔡培慧參選南投縣長。蔡培慧的父親來自魚池鄉，母親來自鹿谷鄉，是實實在在的「南投女兒」。九二一地震時，她當天晚上就從台北趕回南投，整整9年，全力的投入災後重建、振興地方的工作。
蔡英文也說，從建築耐震法規的調整、救災救難裝備整備，到產業轉型、長照社福，一點一滴，蔡培慧讓南投重新再站起來。蔡培慧也是優秀的農業學者。2015年自己邀請她擔任不分區立委，促進台灣農業結構的轉型進步。後來她放棄連任不分區，自願回到選情最艱困的故鄉南投，蹲點服務、全力打拚。當很多鄉親看到，連中二選區也都可以改變，民進黨徵召蔡培慧參選南投縣長，就是希望讓大家知道，南投也能改變。
蔡英文表示，過去幾年來，蔡培慧擔任行政院中辦執行長，發揮最優秀的協調跟行政能力，幫南投解決很多長期以來的問題，包括南投產業加值、升級轉型，更促成「地方創生青年創業孵育基地」，讓更多出外的年輕人可以返鄉創業。她也努力促成，中興大學、資策會、工研院中院分部進駐南投，匯集各界的資源和技術，帶動整體地方的發展跟活化。這就是蔡培慧，為了南投的發展所做的用心規劃。
蔡英文說，蔡培慧不僅最懂南投人的需求，更兼具立法、行政、學術的多重歷練。要交付蔡培慧一個任務，就是「翻轉南投」，把科技化、智慧化導入地方，改善城鎮的體質。南投要轉型、南投要升級、南投要轉運，請大家團結一致，支持蔡培慧，讓南投成為科技農業，和地方創生的重要基地，為南投注入更多的活力和生命力。
最後，蔡英文表示，今年底的九合一的選舉，是民進黨「會做事」的執政能力的展現，也是民進黨團結意志的力量展現，她要再次號召所有支持國家前進、支持台灣進步，所有的台灣隊友們共同相挺「宜蘭囝仔」江聰淵、「南投女兒」蔡培慧，讓大家一起「贏回宜蘭、翻轉南投」。