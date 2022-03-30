女性運動員如何打破生理與心理限制？舉重女神郭婞淳分享

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郭婞淳用自己的座右銘「如果恐懼使你怯步，就讓『婞』念帶你躍步」鼓勵現場學生們，相信自己的力量，並時時抱持「來就來無所畏」的精神。
郭婞淳強調，身為專業運動員，挫折與挑戰就如同家常便飯一般，抗壓性與心理調適非常重要，而對女性運動員來說，以正向心態接納月經生理現象、並順著月經週期找出讓自己的體能與心態都能常保最佳狀態的方法更是一件很重要的事。
此次以#SheCan為主軸的講座中，閔慧琳總裁與舉重女神郭婞淳各自分享成長道路上努力突破月經框架、展現女力的心路歷程；閔慧琳提到小時候月經話題仍是禁忌，父母師長鮮少公開討論月經話題，因此小女孩也只能一路自我摸索，猶記得某次中學大考正碰上月經來潮，一連幾個鐘頭的緊湊考試行程下，根本沒機會到洗手間換生理用品，結果考完試，座位上留下一大片經血痕跡，後方男生還以為她身體出了嚴重狀況，迄今男孩表情令人難忘。年紀漸長後，她漸懂得與月經和平共處，勇敢打破自己與他人設定的框架，在職涯與生活中一次次突破限制，朝夢想前進。
這場講座除了女力經驗分享外，也特別舉辦互動環節，讓台下學生可以即時利用文字雲提出對生理期的看法與感受，閔慧琳總裁及郭婞淳也藉此以更貼近學生的角度，分享正確的生理期知識以及戰勝生理期的心法。