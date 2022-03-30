新北＋17！分布這6區　衛生局公布足跡遍及大賣場、超商

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侯友宜指出，基隆的相關案有2人，案23170（女性，20多歲）居住新店區，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3月29日採檢PCR陽性，CT值18；案23276（男性，60多歲）居住新莊區，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3月29日採檢PCR陽性，CT值19.93，以上2例個案共匡列相關接觸者共26人、居家隔離26人，均已安排採檢，持續疫調中。
至於中和公寓的群聚案有5人，其中案23273（女性，40多歲）、23274（男性，7歲）為同住家人，居住新店區，案23073為案23074的非同住家人，3月29日匡列接觸者採檢PCR陽性，CT值16；案23074就讀外縣市幼兒園，3月28日發燒症狀，3月29日匡列接觸者採檢PCR陽性，CT值16.8。
此外，案23184（男性，70多歲）已接種3劑疫苗，因陪同家人定期到診所，匡列為案23074的接觸者，採檢PCR陽性，CT值17；案23183（女性，40多歲）行政人員、居住中和區，已接種3劑疫苗，因家人為案23072的接觸者，陪同前往採檢，PCR陽性，CT值14.9。
案23269（女性，30多歲）外縣市教師，已接種3劑疫苗，3月20日與案22639早餐店的足跡重疊，前往篩檢站採檢，PCR陽性，CT值11；以上5例個案共匡列相關接觸者共149人、居家隔離16人，均已安排採檢，持續疫調中。
侯友宜說，樹林科技廠截至3月29日累計23人確診，持續密切監測匡列者的健康情形，今日共新增6例陰轉陽個案；其中，案23131（男性，40多歲）、居住樹林區，為科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月28日自主管理隔離期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，CT值12。
案23171（男性，20多歲）、居住新莊區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值11.99；案23177（男性，20多歲）、居住樹林區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值12.7。
案23181（男性，1歲）、居住土城區，科技廠員工家人，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值18.1；案23182（男性，20多歲）、居住中和區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月28日居隔期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，CT值待查。
案23185（女性，40多歲）、居住新莊區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔期間出現喉嚨痛，採檢PCR轉為陽性，CT值12.34；以上6例個案新增匡列相關接觸者共12人、居家隔離11人，均已安排採檢，持續疫調中。
至於桃園大潭電廠的相關案有3人，案23270（男，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值21.9；案23271（男性，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值18.8，收治專責病房隔離治療。
案23272（男性，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值18.1；以上3例個案初步疫調匡列接觸者11人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。
侯友宜又說，症狀採檢則有1例，案23275（女性，20多歲）、居住新店區，外縣市舞蹈教室成員，已完成3劑疫苗接種，3月29日出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，採檢PCR陽性，CT值13.7；個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。