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新北＋17！分布這6區　衛生局公布足跡遍及大賣場、超商

▲新北市長侯友宜今日在召開疫情記者會前，也與副市長劉和然討論相關的防疫作為。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.30）
▲新北市長侯友宜今日在召開疫情記者會前，也與副市長劉和然討論相關的防疫作為。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.30）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-30 16:11:17

新北市今（30）日有17例的確診個案，包括2例新增及9例居隔採檢陽性、6例居隔陰轉陽；新北市長侯友宜表示，其中中和公寓群聚案5人、基隆相關案2人、樹林科技廠相關6人、桃園大潭電廠相關案3人，及症狀採檢1人。

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▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
衛生局也公布確診者的公共場所足跡，包括新店區西堤牛排、大潤發，中和區7-11、家樂福、金天中樂透彩券行、南勢角景新街傳統市場、福園號景安門市、瓦城泰國料理中和環球店、全聯福利中心中和南勢角店、全家便利商店、曾家鄉魷魚羹、土城區明耀水電材料、清水郵局、平和郵局，永和區美廉社、珍好記小吃店，新莊區鑫富國生活百貨、家樂福，金山區曼特寧庭園咖啡，汐止區寬和宴展館。

▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，基隆的相關案有2人，案23170（女性，20多歲）居住新店區，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3月29日採檢PCR陽性，CT值18；案23276（男性，60多歲）居住新莊區，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3月29日採檢PCR陽性，CT值19.93，以上2例個案共匡列相關接觸者共26人、居家隔離26人，均已安排採檢，持續疫調中。

至於中和公寓的群聚案有5人，其中案23273（女性，40多歲）、23274（男性，7歲）為同住家人，居住新店區，案23073為案23074的非同住家人，3月29日匡列接觸者採檢PCR陽性，CT值16；案23074就讀外縣市幼兒園，3月28日發燒症狀，3月29日匡列接觸者採檢PCR陽性，CT值16.8。

▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
此外，案23184（男性，70多歲）已接種3劑疫苗，因陪同家人定期到診所，匡列為案23074的接觸者，採檢PCR陽性，CT值17；案23183（女性，40多歲）行政人員、居住中和區，已接種3劑疫苗，因家人為案23072的接觸者，陪同前往採檢，PCR陽性，CT值14.9。

案23269（女性，30多歲）外縣市教師，已接種3劑疫苗，3月20日與案22639早餐店的足跡重疊，前往篩檢站採檢，PCR陽性，CT值11；以上5例個案共匡列相關接觸者共149人、居家隔離16人，均已安排採檢，持續疫調中。

侯友宜說，樹林科技廠截至3月29日累計23人確診，持續密切監測匡列者的健康情形，今日共新增6例陰轉陽個案；其中，案23131（男性，40多歲）、居住樹林區，為科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月28日自主管理隔離期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，CT值12。

案23171（男性，20多歲）、居住新莊區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值11.99；案23177（男性，20多歲）、居住樹林區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值12.7。

案23181（男性，1歲）、居住土城區，科技廠員工家人，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值18.1；案23182（男性，20多歲）、居住中和區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月28日居隔期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，CT值待查。

案23185（女性，40多歲）、居住新莊區，科技廠員工，3月25日採檢PCR陰性，3月29日居隔期間出現喉嚨痛，採檢PCR轉為陽性，CT值12.34；以上6例個案新增匡列相關接觸者共12人、居家隔離11人，均已安排採檢，持續疫調中。
 
至於桃園大潭電廠的相關案有3人，案23270（男，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值21.9；案23271（男性，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值18.8，收治專責病房隔離治療。

案23272（男性，40多歲）、居住林口區，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3月28日快篩陰性，3月29日採檢PCR陽性，CT值18.1；以上3例個案初步疫調匡列接觸者11人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

侯友宜又說，症狀採檢則有1例，案23275（女性，20多歲）、居住新店區，外縣市舞蹈教室成員，已完成3劑疫苗接種，3月29日出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，採檢PCR陽性，CT值13.7；個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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