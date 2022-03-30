北市確診+4　松山區看護、雇主確診高職女兒也染疫

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，台北市今日再度傳出4例新增確診案例。台北市長柯文哲今（30）日下午也臨時召開防疫記者會，公布防疫相關資訊。而今日新增的4例確診者中，1例60多歲男性疑似為與確診者同一洗腎中心而感染；另名30多歲男性居住於北投區，感染源待查；另名於松山區就讀某高職的女學生，則是案23065的同住家人；至於最後一名30多歲男性，則曾至台中歌劇院參與婚禮，疑似遭同桌確診者感染。
北市今日新增4例確診者案例，分別為案23180、23266、23267及23268。其中案23180為60多歲男性，居住於台北市中正區，為新北市本土案23074接觸者，兩人同於大安區某診所固定洗腎，29日出現鼻塞、打噴嚏症狀，經診所醫生建議自行快篩陽性，當日送醫採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值14.6，北市衛生局匡列其密切接觸者7人居家隔離，尚在檢驗中，已通知相關單位進行環境清消，北市衛生局持續疫調中。
至於案23266為30多歲男性，居住於台北市北投區，3月29日身體不適，同日就醫採檢PCR陽性確診，CT值20.3，北市衛生局持續疫調中，目前感染源尚未確認。至於案23267則為案23065的同住家人，28日居家隔離，29日採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值14。案23267就讀松山區某高職，北市衛生局安排同班級師生擴大採檢40人PCR全數陰性。
案23268為30多歲男性，居住於台北市信義區，3月26日曾至台中歌劇院參加朋友婚禮，同桌友人案23277確診，案23268於29日出現流鼻水，咳嗽等症狀，同日就醫採檢PCR陽性確診，CT值11.2，北市衛生局持續疫調中。
※【NOWnews 今日新聞
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