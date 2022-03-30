力戰許淑華！蔡培慧辭中辦執行長　拚翻轉南投成綠地

民進黨今（30）日中執會通過2022年宜蘭縣長及南投縣長提名候選人名單，將分別由宜蘭市長江聰淵、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧披掛上陣。蔡培慧於中執會後提名記者會致詞時表示，南投是一顆最閃亮的明珠，卻缺了整合能力的縣長，在過去17年裡被忽略甚至蒙塵，自己已辭去中辦執行長一職，從今天起，全心全意為南投打拼，力拚勝選。
蔡培慧表示，自己來自南投農村，一路半工半讀取得台大博士，曾經在世新大學擔任副教授。作為南投山城的女兒，從小到大，她的想法一直都很單純，遇到高山，就讓我們翻越它；遇到深水，就搭橋渡過它；不管什麼樣的困難，都可以腳踏實地解決。
蔡培慧表示，南投是一顆最閃亮的明珠，卻因為少了一座橋樑，缺了整合能力的縣長，在過去17年裡被忽略甚至蒙塵。自己聽見許多鄉親的憂慮與期盼，也聽見很多外地、外國搬來的「新南投人」告訴她，他們是如何愛上這塊土地，願意一起來到此地打拼。
蔡培慧說，昨天她已經向行政院長蘇貞昌表達感謝，誠摯感謝蘇對自己及南投的支持，也正式請辭行政院中部聯合服務中心執行長一職，從今天起，全心全意為南投打拼，自己有信心為南投突破困境開創新局。
蔡培慧說，她會引進最尖端的科技，讓南投的好山好水，傳播到全世界眼前，吸引全球觀光客；也會建設最快速的網路服務數位經濟，讓南投青年在家鄉工作，依然能夠向全台灣與國外企業接單；來會設計最先進的交通方案，讓假日百萬運輸人口的南投，可以擁有完善路網，並打造南投到烏日高鐵的捷運。