台塑集團落實節能減碳　砸7億元補助員工換購電動機車

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目前國人購買電動機車，除可申請經濟部工業局、行政院環保署及 各縣市政府公告之補助金額外，台塑企業提出員工加碼方案，其中新購補助金額為10,000元，換購為16,000元，只要符合到職滿一年之正式員工均可申請領取公司補助，合計台塑企業最高補助金額介於4.5億至7.2億元之間。
目前一台電動機車費用約7萬元，加上政府補助、車商優惠以及台塑集團企業補助部分，員工換購一台電動機車約31200元，省下55%，若是新購一台則是45500元，節省約35%的費用。依燃油機車碳排量0.055公斤/公里與電動機車碳排量0.0265公斤/公里，國內每人每日平均行駛里程20公里及台灣地區員工人數約45,000人估算，每日可減碳25.65噸，每年將減少排碳9,362噸。
台塑企業林善志總經理指出，集團以 2050年達到碳中和為願景，積極推動ESG作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，而員工新（換）購電動機車補助方案就是其中一環。他說，集團無法獨善其身，節能減碳要推己及人，光靠個別企業來做節能減碳，成效其實有限，因此希望拋磚引玉，呼籲政府能「半強制」鼓勵人民換電動機車，猶如當年推行戴安全帽一樣，最後希望能帶動整個台灣都有減碳的意念，一起共襄盛舉。
為提高員工購買電動機車誘因，台塑企業進一步與國內Gogoro、宏佳騰及光陽等電動機車廠商洽談合作，提供更多優惠，台塑企業員工於購車時出示員工識別證即可享有購車車價折扣或領取7-11 禮券。台塑企業在環境永續發展前提下，持續推動循環經濟及節能減碳，包括塑膠回收、太陽能光電建置、綠色採購及無紙化等計劃。