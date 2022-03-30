阻絕疫情於港區之外　港務公司啟動清明連假防疫措施

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港務公司表示，除落實目前商港防疫措施外，高雄港、基隆港人員進港作業時，須備有期限內的PCR或快篩陰性證明才得進入，相關進港措施後續亦將依中央疫情指揮中心及各地衛生單位視疫情狀況滾動檢討後公布。
為全力降低清明連假交通人潮可能帶來的防疫風險，李賢義要求旅運場站值班人員指引旅客落實進出實聯制登記，旅運場站於旅客進入前執行清消，旅客候船室清消作業頻率每小時1次，當日旅客全數離開後，針對旅客經過及碰觸的場域與動線，透過擦拭及噴灑消毒液方式執行全面性的深度清消工作，杜絕病毒跨境傳染與蔓延，並以多媒體看板及海報等設備，加強國內線船舶旅客的防疫宣導。
港務公司對於港區邊境管理的部分，持續對於進出各國際商港港區人員以通行證及實聯制落實人員管理，並不定期與交通部航港局執行港區防疫巡查，另呼籲港區作業人員儘速施打完整3劑疫苗，以持續維護港區安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。