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本土+56！增至19條傳播鏈　各縣市確診者足跡懶人包看這

▲指揮官陳時中今（30）日公布多縣市群聚、相關確診個案疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中今（30）日公布多縣市群聚、相關確診個案疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-30 17:21:332022-03-30 17:24:36

中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，國內新增56例本土COVID-19確診病例，分佈縣市包括台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、高雄、台東，不明感染源傳播鏈也從昨日的17條增至19條。《NOWnews今日新聞》為讀者整理各縣市確診者分布與以及相關疫調、足跡狀況，一文看懂最新疫情，並查看是否有足跡重疊。 

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▲本土新增確診個案關聯圖。（圖／中央指揮中心）
▲本土新增確診個案關聯圖。（圖／中央指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前不明感染源群聚增至19條，分別有基隆警察、樹林科技廠、桃園大潭電廠、新北中和公寓、高雄化工廠、台東卑南家庭、嘉義婚宴群聚、中和工廠作業員、三重業務員、新北深坑陪病家屬、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚和台銀孕婦，以及台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警、新北按摩店員工。

而在新日新增的本土個案中，分佈縣市為基隆市13例、台北市4例、新北市15例、桃園9例、新竹縣市3例、台中3例、高雄1例、台東2例。


基隆市+13

基隆群聚從警察相關確診到小吃店群聚、海洋大學與二信中學，最新足跡包含三兄弟豆花、新豐麥當勞、World Gym、新富貴佳人酒店以及野花香卡拉OK等地。

 
▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆群聚足跡（圖／基隆市政府提供）
▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆群聚足跡（圖／基隆市政府提供）
▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆群聚足跡（圖／基隆市政府提供）
▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆群聚足跡（圖／基隆市政府提供）
▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆群聚足跡（圖／基隆市政府提供）

台北市+4

北市足跡包括案23023(新北市汐止婦人)、案23030(新北中和社區個案)、案23063(台銀懷孕女櫃員），以及案23184和案23070。足跡包含麥當勞、捷運站、客運、全聯、牛排館等。

▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）
▲疫情延燒！台北本土+4足跡曝光。（圖／北市府提供）

新北市+17

今日在新北市確診個案，有中和公寓群聚案5人、基隆相關案2人、樹林科技廠相關6人、桃園大潭電廠相關案3人，及症狀採檢1人。足跡分別有新店區西堤牛排、大潤發，中和區7-11、家樂福、金天中樂透彩券行、南勢角景新街傳統市場、福園號景安門市、瓦城泰國料理中和環球店、全聯福利中心中和南勢角店、全家便利商店、曾家鄉魷魚羹、土城區明耀水電材料、清水郵局、平和郵局，永和區美廉社、珍好記小吃店，新莊區鑫富國生活百貨、家樂福，金山區曼特寧庭園咖啡，汐止區寬和宴展館。

▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布確診的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
桃園+9

桃園確診者有新增6例與大潭廠電廠相關，以及3例獨立個案，足跡分布在家樂福、SPA三溫暖、郵局、全聯等地。

▲（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

新竹縣市+3

新竹市今日新增3例，與桃園大潭電廠群聚相關，確診者足跡包括拿坡里披薩、曼都髮藝美髮店、小蒙牛、迪卡儂等地。

▲新竹市確診+3！1家3口染疫足跡曝光。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市確診+3！1家3口染疫足跡曝光。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市確診+3！1家3口染疫足跡曝光。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市確診+3！1家3口染疫足跡曝光。（圖／新竹市府提供）
台中+3

台中新增3名確診者，經疫調後，台中市政府公布相關足跡，包括林酒店森林百匯自助餐、台中歌劇院餐廳、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店等地。

▲台中市衛生局人員公佈喜宴確診者的台中足跡。（圖／台中市衛生局提供，2022.03.29）
▲台中市衛生局人員公佈喜宴確診者的台中足跡。（圖／台中市衛生局提供，2022.03.29）
高雄+1

高雄化工廠群聚再增1人染疫，高雄市政府公布足跡，以及另一名基隆相關個案在高雄的足跡。

▲高雄市衛生局今（30）日另公布基隆市確診個案23277於高雄市足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市衛生局今（30）日另公布基隆市確診個案23277於高雄市足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲基隆案曾搭高鐵到高雄左營站下車。（圖／高市府提供）
▲基隆案曾搭高鐵到高雄左營站下車。（圖／高市府提供）

台東+2

台東縣卑南家庭群聚案，今天再增2名確診者，他們曾到台東初鹿協天府進香活動，25日到竹山紫南宮，並在名間鄉金瑞興餐廳吃晚餐、住宿在名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓。

▲台南、台東疫調足跡曝光。（圖／翻攝畫面）
▲台南、台東疫調足跡曝光。（圖／翻攝畫面）
宜蘭縣足跡

宜蘭縣雖未增加確診者，但有確診者足跡，宜蘭縣政府也在今日稍早公告最新足跡，去過舞藝館、糖果工房、親子館等地。（編輯：林莞茜）

▲（圖／宜蘭縣政府提供）
▲確診者宜蘭縣足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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