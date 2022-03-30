本土+56！增至19條傳播鏈　各縣市確診者足跡懶人包看這

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而在新日新增的本土個案中，分佈縣市為基隆市13例、台北市4例、新北市15例、桃園9例、新竹縣市3例、台中3例、高雄1例、台東2例。
基隆市+13
基隆群聚從警察相關確診到小吃店群聚、海洋大學與二信中學，最新足跡包含三兄弟豆花、新豐麥當勞、World Gym、新富貴佳人酒店以及野花香卡拉OK等地。
台北市+4
北市足跡包括案23023(新北市汐止婦人)、案23030(新北中和社區個案)、案23063(台銀懷孕女櫃員），以及案23184和案23070。足跡包含麥當勞、捷運站、客運、全聯、牛排館等。
新北市+17
今日在新北市確診個案，有中和公寓群聚案5人、基隆相關案2人、樹林科技廠相關6人、桃園大潭電廠相關案3人，及症狀採檢1人。足跡分別有新店區西堤牛排、大潤發，中和區7-11、家樂福、金天中樂透彩券行、南勢角景新街傳統市場、福園號景安門市、瓦城泰國料理中和環球店、全聯福利中心中和南勢角店、全家便利商店、曾家鄉魷魚羹、土城區明耀水電材料、清水郵局、平和郵局，永和區美廉社、珍好記小吃店，新莊區鑫富國生活百貨、家樂福，金山區曼特寧庭園咖啡，汐止區寬和宴展館。
桃園+9
桃園確診者有新增6例與大潭廠電廠相關，以及3例獨立個案，足跡分布在家樂福、SPA三溫暖、郵局、全聯等地。
新竹縣市+3
新竹市今日新增3例，與桃園大潭電廠群聚相關，確診者足跡包括拿坡里披薩、曼都髮藝美髮店、小蒙牛、迪卡儂等地。
台中+3
台中新增3名確診者，經疫調後，台中市政府公布相關足跡，包括林酒店森林百匯自助餐、台中歌劇院餐廳、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店等地。
高雄+1
高雄化工廠群聚再增1人染疫，高雄市政府公布足跡，以及另一名基隆相關個案在高雄的足跡。
台東+2
台東縣卑南家庭群聚案，今天再增2名確診者，他們曾到台東初鹿協天府進香活動，25日到竹山紫南宮，並在名間鄉金瑞興餐廳吃晚餐、住宿在名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓。
宜蘭縣足跡
宜蘭縣雖未增加確診者，但有確診者足跡，宜蘭縣政府也在今日稍早公告最新足跡，去過舞藝館、糖果工房、親子館等地。（編輯：林莞茜）
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