疫情散發該打第四劑疫苗防守？醫建議比照美國

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對此，林應然分析，本次疫情爆發快速廣闊，是因為新型變異株Omicron傳染力強，且症狀輕微或是無症狀，因此難以掌控，就連中國嚴格控管封省、封城，也無法避免疫情爆發。
不過林應然認為，只要沒有重症與死亡，染疫並非壞事，所以要打疫苗提升免疫力，降低重症與死亡風險，台灣要與病毒共處，控制疫情避免爆發後醫療量能崩潰。
林應然直言，因為疫情還不夠嚴重，疫調人員與醫療設施還有量能，會持續匡列、採檢、隔離，但若每日確診上百人甚至上千、上萬人，就沒有能力，且政府要讓民眾適應變化，也怕醫療量能衰竭，不敢直接放下政策。
「疫情爆發是必然現象」，林應然指出，現在最大問題在於部分老年人尚未接種疫苗，現在政府雖公布部分娛樂場所限制要打三劑疫苗才可進入，並提供施打疫苗獎勵金，但應該更早就要做，也可以更嚴格擴大實施，納入內用、出入公共場所、搭乘大眾運輸等，以提升疫苗覆蓋率。
部分民眾接種第三劑疫苗即將滿3個月，被問及疫苗是否可能失效，林應然說明，打三劑疫苗滿三個月後抗體雖會下降，但仍具有一定程度保護力，至於是否需要打第四劑疫苗，林應然認為，第四劑要等打第三劑滿數月之後，目前也只有部分國家有施打第三劑，建議台灣若要施打，可以比照美國，針對高風險族群施打。
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