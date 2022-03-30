2050淨零碳排　民眾黨團籲召開氣候公民大會

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蔡壁如指出，經濟部能源局2012至2020年「節能績效保證專案示範推廣計畫」，9年期間只輔導333家，佔我國1730家上市櫃公司數不到2成，更只佔所有公司行號的萬分之5。這次淨零碳排公布，政府 2030中期減碳目標為何？高耗能產業如何轉型？是否有用水、用電總量管制？國發會也應統籌召開「氣候公民大會」，強化社會溝通，絕對早上開記者會後就草草了事。
立委邱臣遠表示，2050淨零碳排配套措施、時間經費，都沒有講清楚，按照國發會報告，未來「氫燃料」是減碳的關鍵，依國發會公佈資料，未來台灣再生能源的能源配比，達到6成至7成，但沒有細緻的評估，以地熱為例，雖然很有潛力，但技術面、發電規模和儲能問題，政府都沒有把握。
邱臣遠指進一步出，303大停電後，產業損失百億元，政府還未做出配套措施，便決定追加千億元預算來強化電網韌性，甚至還要再為淨零轉型提出到2030年9000億元預算，這9000億元要從哪裡來？國發會預估2050年能源配比，火力與碳捕捉20％至27％，然而碳排放量要如何從2019年的265.6百萬噸，降到40.2百萬噸？應該要講清楚、說明白。
立委高虹安表示，淨零路徑有兩大關鍵，第一是「路徑對不對」，會不會走到死胡同去？第二是「路徑對，但也要有走到終點的能力」。2020年全台有近300萬公噸的二氧化碳排放量，到2030年預計要減碳到250萬公噸以下，相差50萬公噸（約16%），直到2050年要達到淨零目標。換句話說，台灣前10年只需減碳不到20%，後20年內必須減量最後的80%二氧化碳，政府卻都不怕能源政策會跳票。
高虹安指出，減碳第一步是「碳盤查」，上周質詢經濟部長王美花碳盤查的量能是否足夠，得知查驗機構會從7家變成9家，輔導中小企業的碳盤查與轉型，然而在國發會報告中，除了寫到國營企業中預計在2030年之後追加封存技術之外，並沒有提到政府碳盤查的量能與執行期程，但是2026年歐盟要課徵碳邊境關稅了。
立委張其祿直言，台灣內部能源問題多多，外在又受俄烏情勢影響，天然氣、煤都漲價，能源政策還有許多問題待解，目前大眾對淨零碳排怎麼做，還是一頭霧水，恐衝擊台灣約200萬家廠商，企業都在期盼政府的策略和路徑，如果跟不上，能源轉型勢必跳票。
張其祿指出，在台灣工業用電長期比民生用電還要便宜，大多電力都投注在高耗能的產業上，政府拿納稅人的血汗錢去補貼高耗能的產業，這些產業又排放二氧化碳，影響全台灣各地空氣品質。又如「電價穩定基金」也是來自納稅錢，造成能源使用不正義的弊病，政府若要做實事，跟上國際水準，不能再放任淨零碳排路徑不明，令企業無所適從。
民眾黨呼籲，對中小企業來說，最需要的是綠電的取得，以及減碳的明確策略，牽動台灣在國際供應鏈中扮演的角色，政府必須先釐清淨零碳排的配套措施，產業才有跡可循，呼籲國發會和經濟部先進行演練和預估，提出具體可行的方案，輔導並協助中小企業。