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第四屆桃市府青年諮詢會成立　東南亞新二代注入多元活力

▲第四屆桃園市政府青年諮詢會成立大會，桃園市長鄭文燦到場頒發感謝狀及聘書予第三、四屆青年諮詢委員。（圖／桃園市政府）
▲第四屆桃園市政府青年諮詢會成立大會，桃園市長鄭文燦到場頒發感謝狀及聘書予第三、四屆青年諮詢委員。（圖／桃園市政府）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-30 17:08:08

《四方報》報導，第四屆桃園市政府青年諮詢會成立大會昨（29）日舉行，本屆委員有許多來自印尼、越南等國的新二代青年，呼應新住民在台多元文化的影響力。桃園市長鄭文燦也分別頒發感謝狀及聘書予第三、四屆青年諮詢委員，期許傳承經驗，以多元、開放觀點不斷產生創新動力，將桃園打造為青年安居樂業的首選城市。

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為展現青年的多元公共參與，桃園市府自105年3月29日青年節首次成立「桃園市政府青年諮詢會」，至今已邁入第四屆。每一屆遴選39位來自不同年齡層、學經歷背景及多元族群的青年諮詢委員，並舉辦參訪及論壇等活動，鼓勵青年進行創新提案。今（111）年第四屆青年諮詢委員更為多元，包括泰國、印尼、馬來西亞、越南新住民二代及排灣族青年，不但呼應台灣的包容多元，也代表台灣是以世界為舞台的島嶼。

鄭文燦談到，社會進步的動力來自創新，全世界皆注重年輕人在創新、創業及公共參與等方面的需求。桃園在升格後，率先全國成立青年事務局，鼓勵青年投入公共事務、關心公共議題，他也藉此聆聽青年的聲音，並進一步瞭解導入到市府施政的可行性。近年來市府推動許多新嘗試，包括職場體驗、社會企業育成及地方創生見習等，摒棄傳統教條與界限，鼓勵青年透過網路倡儀或以實際行動投入地方發展，讓社會產生更多動力來源。

鄭市長提及，青年諮詢委員的組成具有多元性，猶如美國矽谷以多元、開放吸納來自世界的人才，其中，以第三屆青年諮詢委員而言，成員即包括印尼新二代、阿美族及泰雅族原住民族青年，在過去兩年的任期中，共召開16次專題會議，充分與市府各局處交換想法與經驗，並響應聯合國國際青年日，組成籌備委員會，以「翻轉教育」為主題，與市府共同辦理「2020桃園國際青年論壇」，傳達青年世代寬闊的在地關注及國際視野。

青年局長陳冠穎表示，今日適逢3月29日青年節，第四屆青年諮詢委員任期自111年3月29日至113年3月28日止，包括擔任壢景町館長的黃薇委員，期許任期內持發揮青年活力與執行力，努力促進世代對話；來自馬來西亞、在望見書間任職的陳心怡委員，則期望帶給桃園不同族群的聲音；而就讀政治大學碩士班的盧顗絜委員，則重視青年自我探索。陳局長也期許青年諮詢委員能以多元視角、跨世代廣度及行動力加入桃園市政發展，扮演市府與青年間的溝通橋樑，進而創造社會影響力。

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