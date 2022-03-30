鄭伊健拍《古惑仔》爆紅 3段愛情長跑獨寵「肥婆」妻
54歲香港男神鄭伊健（伊麵）在台灣拍攝台劇《百萬人的推理》，掀起一陣旋風，出道30年的鄭伊健，在《古惑仔》飾演有情有義的黑幫大哥「陳浩南」，迷倒一代又一代的少女，銀幕上是個男神，私底下鄭伊健卻是超愛打電動的重度宅男，長年深居簡出的鄭伊健，在香港名下房產高達1.6億元港幣（約台幣5.8億元），被封為「隱世樓王」。
鄭伊健從TVB第13期藝員訓練班出道，俊美帥氣的外型讓他成為香港最適合翻拍漫畫的演員，90年代他拍攝黑幫漫畫《古惑仔》爆紅，一頭長髮成為個人專屬招牌，鄭伊健愛看漫畫、打電動，與平凡的大男孩無異，以前等巴士的時候，他買了漫畫《風雲》看，回去對同事說想演主角，同事說：「你不行啦，你哪有資格，收起來。」沒想到幾年後真的有導演找鄭伊健拍《風雲》，他說：「所以我覺得夢想呢，是應該要堅持的。」
每段戀愛，鄭伊健都談了很久，邵美琪和梁詠琪各交往7年，分手後他愛上「港劇女神」蒙嘉慧，交往7年、結婚9年，夫婦恩愛身影讓人稱羨，蒙嘉慧曾透露，因為當年「雙琪奪麵」的三角戀事件，鄭伊健變得不愛出門，每年生日都在家慶祝，有次蒙嘉慧不甘心，拉著鄭伊健出門搭公車去吃飯，才知道鄭伊健已經18年沒搭過公車。
近年來蒙嘉慧忽胖忽瘦，一度「幸福肥」到57公斤，有一年蒙嘉慧問老公如果以後自己變成肥婆，話沒說完，鄭伊健秒回：「不用以後，已經是了。」蒙嘉慧氣喊：「你厲害，一年裡面有一天你可以這樣講話。」原來這天是鄭伊健的生日，夫婦間爆笑的對話帶有一絲甜蜜，閃瞎一票粉絲。