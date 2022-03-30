名家論壇》錢震宇／國民黨卡卡的世代傳承

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再以選票結構來看，內湖南港過去兩屆議員選舉，國民黨議員的得票總和其實沒有太大變動，2014年國民黨在內湖總得票數為60058票、南港總得票數30251票；2018年國民黨在內湖總得票數為61802票、南港總得票數29812票。即便2018年有韓國瑜的因素，港湖區的議員得票數仍維持不變，如果這次李彥秀以超級吸票機之姿重返選舉，票源分散下，極有可能造成一人當選、兩人落選的窘境，此非藍營支持者所樂見。
對比民進黨這次眾多現任直轄市議員決定放棄連任交棒新人，更凸顯出國民黨給新人發展的空間嚴重不足。就以六都來說，台北市議員阮昭雄交棒趙怡翔、周威佑交棒邵維倫、新北市議員何博文交棒黃淑君、陳文治交棒林秉宥、台中市議員陳世凱交棒曾威；對照國民黨也只有羅智強交棒楊植斗、陳義洲交棒張煥霖。
要知道，民進黨交棒給新人，對舊人來說並不是政治生涯的終結，而是其勢力的延續，派系政治以另一種新樣貌深耕下去，同時能夠攫取年輕人對於民進黨重視青年的印象。而讓出棒子的舊人通常會利用其人脈及知名度繼續輔選縣市首長，進而放眼2024立委選舉。民進黨在意的是派系極大化，鞏固的是集體勢力。
「世代傳承」對國民黨內部來說，常常是空中樓閣，總是遙不可及，卻又難以啟齒。因為一旦開口，黨內資深議員認為年輕人不懂倫理，覺得是要來搶位子，而黨內也沒有意識到培育接班人的重要性，常把年輕人臨時當成救火隊，哪裡艱困先放哪裡。問題是，完全沒有塑造對年輕人有利的政治環境，而是讓新人消磨鬥志、自我放逐。
放眼這次民進黨交棒的議員，皆是中壯年，接棒新人皆為幕僚或地方助理出身，有多年經驗，對於政治傳承、民主深耕自有一套對民眾的論述，打選戰自然有利。反觀國民黨，卻還停留在新人各自找出路、個人前途個人擔的局面，如此極度不利國民黨的新血輸入及人才流動，也坐實外界對國民黨老化的指控。
資深議員也許不服氣，認為自己還能戰。好，那黨內至少要給年輕人公平參與初選的機會，如果連初選機制都沒有、如果連具有全國知名度的老將都能跟新人一起初選、如果連年輕人的聲音黨內都無法採納，如此只怕會一再把有心拚戰的年輕人往外推，講再多次重視年輕人恐怕都是枉然。
事在人為，做不做，就看主事者一念之間。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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