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毒品通緝犯拒檢衝撞！新北勇警急跳「引擎蓋」搏命逮人

▲吳姓警員為避免被撞，遂跳上嫌犯車輛引擎蓋。（圖／翻攝畫面）
▲吳姓警員為避免被撞，遂跳上嫌犯車輛引擎蓋。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 17:40:08

新北市一名吳姓通緝犯（36歲），昨天（29日）晚上19時許，開車行經汐止區大同路2段時，遭2名巡邏員警攔查，不料吳男為避免自己通緝身分被發現，竟加速衝撞其中一名警員，所幸該警員反應迅速，跳上引擎蓋閃躲，才避免遭到輾壓，但手臂仍不慎受傷，所幸支援警力及時到場，將吳嫌壓制帶回派出所，訊後已依毒品通緝、毒品及妨害公務等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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▲警方事後在吳嫌車內起獲多包毒品與現金。（圖／翻攝畫面）
▲警方事後在吳嫌車內起獲多包毒品與現金。（圖／翻攝畫面）
據了解，汐止分局吳姓與江姓警員，昨晚巡邏時，發現吳姓毒品通緝犯，駕駛一輛白色汽車，停在汐止區大同路二段，2人遂上前攔查，吳男見狀還假意配合攔查，等到吳姓警員靠近時，再猛踩油門試圖逃逸，導致其右手受有擦挫傷。

一同攔查的江姓警員目睹此景，立刻呼叫警力支援，並將吳嫌拖下車逮捕，事後也在吳嫌車內查獲安非他命3包、現金23萬4000元等物，訊後已移送士林地檢署偵辦。 （編輯：陳苾暐）

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