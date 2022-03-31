連假塞車別哭！網推5大「國道服務區」：這家便當神好吃
清明連假即將到來，民眾紛紛趁此時返鄉掃墓祭祖，或是到外縣市旅遊，往往造成高速公路塞車，為了避免疲勞駕駛的問題，各國道都設有服務區供用路人休息、上廁所，近年不少服務區發展出自己的特色，甚至成為可以拍照觀光、獨當一面的「景點」。《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年網路聲量，盤點網路上人氣最高的五大國道服務區，長途駕駛不妨規劃中繼點稍做休息。
《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年國道服務區的網路聲量，發現最受網友熱議的國道服務區，是被喻為「最美休息站」的清水服務區，由於位於大肚山緩坡上，具有良好視野，絕美夜景在眾多國道服務區之中「沒有之一」。網友大讚：「清水休息站夜景真的美，交通又很方便，不用開山路」，是看夜景的好去處之一。
此外，清水服務區另一亮點，則是近期推出「與鯊共舞」的AR虛實展演活動，透過AR技術讓觀眾可近距離認識各類海洋生物，許多家長大推：「帶小孩去很不錯，兒子超開心」，搖身變成虛擬水族館的清水服務區，著實引發民眾關注。
還有許多國道服務區利用增設裝置藝術或拍照打卡景點，吸引用路人停靠下車休息，像是「湖口服務區」就以客家懷舊建築為主要特色，而「西螺服務區」則有許多具農村風情的裝置藝術，網路聲量分區第2、3名。
北區最大的「關西服務區」網路熱度排第4名，網友大推必買「關西便當」。增設白色旋轉木馬等設施的「泰安服務區」，吸引不少民眾前往朝聖，去過的網友熱烈分享：「泰安的旋轉木馬跟積木星巴克，真的超美超好拍」，成為第5大熱門國道服務區。
而民眾到國道服務區的飲食習慣，可發現「買咖啡」最受關注，很多人到休息站只為了買咖啡提神。「哪家服務區便當最好吃」議題也引發熱烈迴響，不少人一致推薦關西服務區的關西便當，堪稱國道休息站的美食霸主，價格實惠、有多種主菜可選，便宜又好吃，其中最夯的客家梅干扣肉便當60元有找，每每大排長龍。此外，西螺服務區的「垂降運將便當」也受到內行人點名推薦。